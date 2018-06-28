Гребцы из Динской выступят на Чемпионате России

С 18 по 21 июня 2018года в городе Краснодаре прошел Кубок Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ и летняя спартакиада молодежи Кубани.

Спартакиада: Вашина Юлия-каноэ-одиночка 200 м.-II место.

Андрюкова София-байдарка-одиночка 500 м.-III место.

Толоконников Данил- каноэ-одиночка 1000 м.-VI место.

Кубок края: Андрюкова София к-1. 1000 м- II место, к-1. 5000 м- II место, к-2. 500 м- I место.

Гладких Ярослав с-1. 200 м- II место, с-2. 200 м- II место.

Якименко Александр с-2. 200 м- II место.

Твердохлеб Светлана с-1. 500 м- I место, с-2. 500 м- I место, с-2. 200 м- I место.

Коваленко Екатерина с-1. 200 м- I место, с-2. 500 м- I место, с-2. 200 м- I место. Вашина Юлия с-2. 200 м- III место, с-2. 500 м- III место.

Пять человек завоевали право выступить на Чемпионате России в Москве- Коваленко Александр, Коваленко Екатерина, Гладких Ярослав, Твердохлеб Светлана, Гавриленко Виктор, который будет проводиться с 10 по 20 июля 2018 года. А перед этим Гавриленко Виктор будет участвовать в первенстве Европы среди молодежи, которое будет проводиться в Италии 28 июня-1 июля 2018 года.

ЗТР А.И. Шершнев.