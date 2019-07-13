Гроза в Динской: повалены деревья, протекли крыши

В ночь на 13 июля в Динской разыгралась непогода. Ливень с грозой обрушился на станицу. Как сообщили подписчики «РВС» в социальных сетях, в Динской по улице Мичурина дерево упало прямо на дорогу. В поселке Агроном также на проезжую часть упала сломанная во время грозы ива.

Из-за непогоды начались перебои с электричеством. Так, жители улицы Ульянова с 4 утра до часу дня оставались без электричества. Жители жалуются, что из-за скачков напряжения испортилась бытовая техника. Так, у жителей переулка Добровольского, по их словам, вышли из строя три телевизора. Жители других улиц сообщили о поломках телевизоров и роутеров. Не принимался сигнал цифрового телевидения.

Не обошлось и без таких бытовых проблем, как протекшие крыши.

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 13 июля, высока вероятность дождей. Ливни с грозами ожидаются 15 и 16 июля.

Со второй половины следующей недели дожди отступят и установится солнечная погода с температурой воздуха более 30 градусов днем.