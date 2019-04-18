Груда костей испугала прохожих в Динском районе

Читатели «РВС» обнаружили на территории за стекольным заводом скелеты животных, сваленные в кучу возле дороги вдоль поливных каналов.

«Это такой ужас, что мы увидели. До сих пор не можем прийти в себя. То ли это с бойни, то ли частники вывезли – непонятно. Вонь колоссальная», – написали нам читатели и прислали видео.

Это видео журналисты отправили в полицию, администрацию Динского сельского поселения и в управление ветеринарии Динского района для принятия мер. В этот же день, как нам сообщили, на место выехали специалисты.

Публикация видео в социальных сетях «РВС» вызвала комментарии подписчиков, сравнивших увиденное с фильмом «Кладбище домашних животных». Среди реплик, полных возмущения от такой ситуации, написали читатели и вполне конструктивные: «Зачем выбрасывать кости? Их же можно перемалывать на костную муку и добавлять в корм животным».

Как удалось узнать "РВС", глава Динского сельского поселения попросил об участии в решении этого вопроса главу Новотитаровского сельского поселения Сергея Кошмана.

«Мы направили туда людей и технику, – рассказал нам Сергей Кошман, – собрали кости, сожгли их и захоронили по правилам, предусмотренным ветеринарной службой. Кости были чистыми, без следов мяса. Скорее всего, с производства».

«Данный факт зарегистрирован отделом МВД по Динскому району», – сообщили нам в пресс-службе ОМВД по Динскому району.