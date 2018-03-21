Грузовикам запретили въезд в Динскую. Но есть исключения

На въезде в станицу Динскую со стороны трассы М-4 «Дон» установили знак, запрещающий движение грузовиков. Неоднократно жители жаловались на большегрузы, курсирующие по поселению. Станичники утверждали, что из-за них дороги приходят в негодное состояние. С появлением знака появились новые вопросы: действительно ли фуры теперь не смогут заезжать в Динскую?

В ОГИБДД ОМВД России по Динскому району пояснили, что знаки 3.2 «Движение запрещено» и 8.4.1 «Вид транспортного средства», запрещающие движение грузового транспорта в данном направлении, установили в соответствии с регламентом Министерства транспорта и сельского хозяйства Краснодарского края по запрету движения грузовых автомобилей через станицу Динскую.

Но есть и исключения. В станицу могут проезжать большегрузы:

почтовой службы;

обслуживающие объекты в зоне действия знака;

граждан, работающих или проживающих в зоне действия знака;

маршрутных транспортных средств;

транспортные средства инвалидов первой и второй групп;

транспортные средства лиц, перевозящих инвалидов, а также детей-инвалидов.

Но этим водителям необходимо помнить, что их маршрут в зоне действия знака должен быть максимально коротким.