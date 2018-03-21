Грузовикам запретили въезд в Динскую. Но есть исключения
На въезде в станицу Динскую со стороны трассы М-4 «Дон» установили знак, запрещающий движение грузовиков. Неоднократно жители жаловались на большегрузы, курсирующие по поселению. Станичники утверждали, что из-за них дороги приходят в негодное состояние. С появлением знака появились новые вопросы: действительно ли фуры теперь не смогут заезжать в Динскую?
В ОГИБДД ОМВД России по Динскому району пояснили, что знаки 3.2 «Движение запрещено» и 8.4.1 «Вид транспортного средства», запрещающие движение грузового транспорта в данном направлении, установили в соответствии с регламентом Министерства транспорта и сельского хозяйства Краснодарского края по запрету движения грузовых автомобилей через станицу Динскую.
Но есть и исключения. В станицу могут проезжать большегрузы:
- почтовой службы;
- обслуживающие объекты в зоне действия знака;
- граждан, работающих или проживающих в зоне действия знака;
- маршрутных транспортных средств;
- транспортные средства инвалидов первой и второй групп;
- транспортные средства лиц, перевозящих инвалидов, а также детей-инвалидов.
Но этим водителям необходимо помнить, что их маршрут в зоне действия знака должен быть максимально коротким.
При проезде по знаку 3.2. нужно иметь при себе документы, подтверждающие право проезда. Например, накладная, путевка, паспорт (прописка), на транспортном средстве инвалида должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». В противном случае будет наложено административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. (статья 12.16, ч. 1).
Комментарии
Ну наконец то свершилось.
А что свершилось-то? Всё так же и будет, только дань будут собирать по 200-500 руб за проезд. Точно так, как в кореновке сейчас.
А вы на видео заснимите и куда следует отошлите