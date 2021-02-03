Грязь и свалка около дома в центре Динской

В Динской за кинотеатром расположена контейнерная площадка для отходов. Вокруг много мусора и грязи. Местный житель пожаловался, что машины возят мусор и развозят грязь. А также обвинил АО «Мусороуборочная компания» в том, что она не убирает данную территорию.

В компании по уборке мусора ответили, что они занимаются только вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Их спецтехника и бункеры не размещаются на контейнерных площадках общего пользования. Для них отведены специализированные места и автостоянки в главном и дополнительных офисах компании.

А также добавили, что ветки и обрезки деревьев, листья, шины, трава не являются ТКО. Это иные виды отходов, их вывозом в станице Динской, с применением крупногабаритной техники, занимается МКУ «Динское».

После этого обращения мы опубликовали заметку в нашем аккаунте инстаграма. И уже к вечеру начальник МКУ «Динское» Наталья Ершова сказала, что данная территория убрана. Журналист отправился на место, чтобы убедиться. Фотоколлаж до и после прилагается.