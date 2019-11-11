Грязная вода из крана вновь побеспокоила динчан

В редакцию «РВС» поступило сразу несколько обращений за вечер от жителей многоквартирного дома в станице Динской на ул.Тельмана. Они жаловались на то, что 7 ноября из кранов в квартирах текла грязная и мутная вода. Неизвестно, был ли это засор труб или их прорыв. «РВС» обратилась в ООО «Водоканал», где сообщили, что обращений по подобной проблеме не поступало.Иначе службы оперативно занялись бы устранением неполадок.

В случае подобных инцидентов необходимо обращаться в диспетчерскую службу ООО «Водоканал» по номеру: 8 (86162) 6-22-54.

Напомним, похожая ситуация была в Динской на улице Кондратенко. Тогда по рассказам жителей два дня из крана текла желтая вода с очень сильным запахом хлорки.