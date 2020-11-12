Губернатор обсудил оплату расходов на такси врачам при вызовах на дом

Сегодня, 12 ноября, на заседании краевого оперштаба вице-губернатор края Анна Минькова отметила, что сейчас большинство врачей ездит к пациентам на общественном транспорте.

“Прошу помочь нам, медики не могут обслужить много пациентов, если передвигаются на общественном транспорте”, – обратилась она к Вениамину Кондратьеву и главам районов.

Как сообщает пресс-служба администрации края, чтобы обеспечить безопасность и мобильность участковых врачей, Вениамин Кондратьев поручил проработать возможность привлечения такси к перевозке терапевтов.

“Давайте посчитаем, сколько на район нужно машин такси, и будем оплачивать по счетчику. Это будет недешево, но с точки зрения человеческой жизни недорого. Врачей нужно беречь. И мы сможем компенсировать им поездку на дом к больным”, – пояснил глава региона.