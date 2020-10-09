Губернатор: “Вводить режим карантина оснований нет”

Вениамин Кондратьев выступил с заявлением, что эпидобстановка в крае сложная, но стабильная. Сменять режим «повышенной готовности» на «карантин» не нужно. Все под контролем. Есть необходимое оборудование, достаточно мест в больницах, у медперсонала отработана методика оказания помощи и лечение ковидбольных.

«Стабильная эпидобстановка в регионе позволяет нам не вводить новые ограничения. На данный момент вводить режим карантина в крае оснований нет. Наши инфекционные госпитали справляются, есть все необходимое для диагностики и лечения. В 22 инфекционных госпиталях развернуто 4659 коек, более 16 % от основного фонда свободно», – передает слова губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

На случай негативного развития сценария есть четкое понимание, какие лечебные учреждения будут переведены под ковидные госпитали, кадры подготовлены.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, сейчас пришла осенняя пора простуд. Нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить массовых вспышек. Для этого необходимо соблюдать санитарные нормы: мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию и не отказываться от прививки против гриппа.