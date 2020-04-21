И снова о газе. Какие гофры и шланги использовать для приборов?

Еще до начала карантина в станице Динской на улице Спортивной была проверка газового оборудования в многоквартирных домах. У одной из жительниц возник вопрос по этому поводу.

«Мне перекрыли газ до устранения неполадок, так вот вопрос: все ли обязаны заменить алюминиевые гофры на металлические? Почему нельзя использовать резиновый шланг для плиты (пол года назад проверяли, все хорошо было)?

Имеют ли право мне отключать газ, ведь серьезных проблем нет (колонка новая), газ нигде не травит, да и в квартире я не живу, он перекрыт постоянно?» – интересуется динчанка.

Журналист «РВС» обратилась в филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар», где ей разъяснили данную ситуацию.

В целях обеспечения безопасности на сетях газопотребления многоквартирных жилых домов, в рамках исполнения требований постановления правительства Российской Федерации* специалисты филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проводят плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования и газопровода принадлежащего к общедомовому имуществу многоквартирного дома.

«По поводу необходимости замены металлической гофры на газовой колонке и газового шланга сообщаем, что дымовые каналы (дымоходы) и дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к дымовому каналу дымоотводов. Согласно приведенных данных эксплуатация алюминиевой гофры для удаления продуктов сгорания недопустима», – рассказали специалисты.

Для присоединения газоиспользующего оборудования*** в жилых зданиях допускается использовать газовые шланги из нержавеющей стали и других разрешенных материалов, предназначенных для природного газа и имеющих разрешительные документы.

При проведении технического обслуживания газового оборудования, а именно проверки газовых шлангов, специалисты филиала № 1 проводят проверки на герметичность и визуальный осмотр на предмет возникновения в процессе эксплуатации дефектов (трещин, заломов и иных повреждений).

В случае выявления указанных дефектов сотрудники производят замену либо отключение газового прибора.

При выявлении технических нарушений, которые могут повлечь возникновение аварийной ситуации, угрожать жизни и здоровью граждан, отключение газового оборудования производится без предварительного уведомления.





















*Постановление правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410.

**приложение Г СП 402.325800.2018 о дымовых и вентиляционных каналах, а именно Г.2

***согласно приложению Г СП 402.325800.2018 п. 4.11.

**** согласно подпункту «в» пункта 47 постановления правительства № 549 от 2008 г. и № 410 от

2013 г.