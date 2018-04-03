«Иду в армию, чтобы стать настоящим мужиком», – призывник-2018

Со 2 апреля в Динском районе начала работу призывная комиссия.

До 15 июля – даты окончания ее работы – запланировано вызвать 850 будущих защитников родины. Из них 154 человека должны отправиться на службу в армию.

В первый день работы комиссии в военкомат явились 36 человек. Это разновозрастные ребята: кому-то, как положено, 18 лет, кто-то пришел в 21 год, но уже с дипломом о среднем техническом образовании. Этим новобранцам можно сразу выбрать службу по контракту.

«Для сторонников альтернативной армии в этом году увеличилось количество специальностей со 108 до 118. Также к призывникам повысились требования по профессионально-психологической пригодности к военной службе», – уточнил небольшие изменения в законодательстве начальник отдела военного комиссариата Краснодарского края по Динскому району Олег Панин.

Среди вновь появившихся специальностей для альтернативщиков – санитар ветеринарный, медицинский регистратор, тренер-преподаватель по спорту, учитель, столяр по изготовлению декораций, администратор, воспитатель, инженер по охране труда. В прошлом году в Динском районе на альтернативную службу были направлены 4 человека. Это приверженцы не православной религии.

Настрой юных жителей района, прибывших на призывную комиссию, был больше позитивным.

Иван Черный, станица Васюринская:

– У меня брат отслужил в армии недавно. Говорит, что там все нормально. Дядя постоянно настраивал меня по-боевому. И я хочу служить. Даже планирую остаться в армии по контракту.











