«Иду в армию, чтобы стать настоящим мужиком», – призывник-2018
Со 2 апреля в Динском районе начала работу призывная комиссия.
До 15 июля – даты окончания ее работы – запланировано вызвать 850 будущих защитников родины. Из них 154 человека должны отправиться на службу в армию.
В первый день работы комиссии в военкомат явились 36 человек. Это разновозрастные ребята: кому-то, как положено, 18 лет, кто-то пришел в 21 год, но уже с дипломом о среднем техническом образовании. Этим новобранцам можно сразу выбрать службу по контракту.
«Для сторонников альтернативной армии в этом году увеличилось количество специальностей со 108 до 118. Также к призывникам повысились требования по профессионально-психологической пригодности к военной службе», – уточнил небольшие изменения в законодательстве начальник отдела военного комиссариата Краснодарского края по Динскому району Олег Панин.
Среди вновь появившихся специальностей для альтернативщиков – санитар ветеринарный, медицинский регистратор, тренер-преподаватель по спорту, учитель, столяр по изготовлению декораций, администратор, воспитатель, инженер по охране труда. В прошлом году в Динском районе на альтернативную службу были направлены 4 человека. Это приверженцы не православной религии.
Настрой юных жителей района, прибывших на призывную комиссию, был больше позитивным.
Иван Черный, станица Васюринская:
– У меня брат отслужил в армии недавно. Говорит, что там все нормально. Дядя постоянно настраивал меня по-боевому. И я хочу служить. Даже планирую остаться в армии по контракту.
Алексей Фабрый, станица Старомышастовская:
– Мне 21 год, окончил архитектурно-строительный колледж. Мои друзья-ровесники уже отслужили в армии. Я в курсе событий, поэтому иду со спокойной душой. Занимаюсь плаванием.
Карен Авакян и Григорий Дубов, станица Новотитаровская:
– Мы пришли в военкомат вместе, потому что давно вместе занимаемся спортом – борьбой. Идем служить, потому что считаем, что армия для настоящих мужиков, где, как не на службе, можно приобрести настоящие мужские качества?
Евгений Сайбель, станица Васюринская:
– Мне уже 22 года. Приехал из Казахстана. Как только оформил российское гражданство, получил паспорт 14 марта, на другой день явился в военкомат. Сомнений и страхов в душе нет. Пойду – увижу, что в армии и как. Если понравится, не исключаю возможности в дальнейшем остаться служить по контракту.
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