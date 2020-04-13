Илья Рожковский – возможно ли чудо?

В наше время верить в чудо всё сложнее и сложнее. Нравы и поведение людей меняются каждое десятилетие, всё более явно становятся видны человеческие пороки и равнодушие окружающих. Такая обстановка заставляет многих опускать руки и прекращать борьбу, не замечать этот призрачный луч надежды, который всегда будет светить до самого конца. Но человеческая природа уникальна и противоречива. Из-за этой самобытности и глубины души порой могут случаться самые разные ситуации. Но иногда может случиться и самое настоящее чудо.

Месяц назад, 8-го марта, журналист "РВС" вместе с молодым человеком по имени Лука отправился в клуб "Барон". Цель этого мероприятия была до невозможного проста - организовать сбор средств для помощи Илюше Рожковскому. Малыш из Ставропольского края болен спинально-мышечной атрофией 1 типа. «Это довольно редкое генетическое заболевание. У больных этим недугом людей со временем атрофируются мышцы. Человек не только разучивается двигаться, но и дышать. Вариантов в этой ситуации два. Первый — делать несколько раз в год инъекцию спинраза, которая облегчает жизнь больного. Ее стоимость – 8 млн рублей за один укол. Второй — сделать одну инъекцию препарата Zolgensma в США, который полностью устраняет причину СМА, заменяя мутировавший ген на функционально полноценный. Это самый благополучный и самый катастрофически тяжелый вариант, так как инъекция стоит 150 млн рублей и сделать ее нужно до 2-х лет», - было написано в «РВС» месяц назад. Многие, кто слышал эту историю, лишь сокрушались и качали головой – это невозможно, это серьезная сумма. Судьба мальчика уже была решена, казалось тогда многим. Но не всем.

Лука по профессии бармен. Он отработал ночную смену в праздник, агитируя всех пришедших отдохнуть пожертвовать хоть какую-нибудь сумму на лечение Ильи. Журналист наблюдал за процессом, общался с людьми и, в целом, дело всё то же самое, что и Лука. Ранним утром все собранные деньги были пересчитаны и отправлены на счет мамы Ильи. Помимо Луки сбором средств также занялись владельцы магазина японской и корейской косметики «Kawai», организовав продажу букетов тюльпанов в честь 8-го марта. К негласной акции подключились некоторые кафе и футбольная школа «Юниор». Бокс для пожертвований был установлен и в редакции газеты «РВС».

Это была посильная помощь от самых неравнодушных. Незримыми нитями беда одного ребенка объединила несколько динчан, которые выступили инициаторами для того, чтобы спасти ребенка. Навряд ли в начале этого пути у кого-то возникали сомнения касательно всего этого действия. Люди просто выполняли свой, если можно так сказать, человеческий долг.

И, как оказалось, все эти люди оказались у самого истока, у основания того пожара, который охватил почти всю страну. На беду Илюши Рожковского стали откликаться знаменитые личности – певица Пелагея, актриса Мария Кожевникова, актер Андрей Гайдулян, певица Алсу, рэпер Баста и многие другие. Это были артисты, спортсмены, политические деятели. Федеральные СМИ подхватили клич о помощи. Знаменитости устраивали аукционы, а все вырученные деньги переводили на счет мамы Илюши.

И сегодня, 13 апреля, сбор был официально закрыт. 150 миллионов рублей были собраны. А это значит, что теперь Илюша будет жить.

Это судьба одного ребенка, судьба одной семьи. Навряд ли кто-то из нас может представить, через что пришлось пройти этим людям, чтобы достигнуть своей единственной цели. Нам остается лишь радоваться за них и осознавать, что некоторые из нас, из наших земляков внесли свою лепту в это самое настоящее чудо.