«Имени Героя будем достойны». В школе № 34 создана аллея Победы

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы народов нашей многонациональной Родины в Великой Отечественной войне, победы, доставшейся стране ценой великих подвигов и неимоверных потерь.

Это было долгожданное и радостное событие не только для армии, разгромившей врага, но и для всех людей, работников тыла, которые дни и ночи упорно трудились, чтобы обеспечить воинов всем необходимым.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов погибших защитников Отечества, чей подвиг привел к победе над врагом.

Вечная им слава!

Вечная память!

В 2018 году школа № 34 станицы Новотитаровской приняла участие в проекте «Имя Героя». Учащиеся школы, педагогический коллектив боролись за право носить имя А. И. Покрышкина.

Александр Иванович Покрышкин, летчик-истребитель, первый в истории трижды Герой Советского Союза, маршал авиации, участвовал в боях за освобождение Кубани. Весной 1943 года авиационный полк А. И. Покрышкина базировался в станице Новотитаровской. В марте был переведен в ст. Поповичскую (сегодня это станица Калининская). В нашей станице обосновался авиационный полк под командованием Е. Я. Савицкого, который состоял из молодых неопытных летчиков-сибиряков. Было ясно, что противостоять фашистским асам им будет очень трудно.





По просьбе Е. Я. Савицкого в апреле 1943 г. А. И. Покрышкин вместе со своей эскадрильей приступил к экстренному обучению неопытных летчиков. Обучение проходило в Доме культуры станицы Новотитаровской. Сейчас на здании ДК установлены памятные доски, посвященные Героям Советского союза А. И. Покрышкину и Е. Я. Савицкому.

В результате умелых действий А. И. Покрышкина и его подчиненных обученные летчики не позволили уничтожить г. Новороссийск и к концу июня 1943 г. полностью разгромили фашистскую эскадрилью.

Коллектив нашей школы принял решение заслужить право носить имя этого славного Героя Отечества. Для того чтобы школа удостоилась чести носить имя прославленного военачальника, нашим коллективом под руководством директора школы Игоря Борисовича Захарова была проведена большая работа.

В сентябре 2018 года все учащиеся школы приняли участие в едином классном часе, посвященном Герою Советского Союза А. И. Покрышкину.

В декабре 2018 года учащиеся школы приняли участие в тематических классных часах «Путь Покрышкина в боях был славен», «Память народа...»

7 декабря 2018 года в школе состоялось торжественное открытие парты имени Героя А. И. Покрышкина. Были приглашены почетные гости: представители Совета ветеранов Новотитаровского СП, представители казачества, участники боевых действий в Афганистане.

В мае 2019 года ребята приняли участие в смотре строя и песни, посвященном памяти А. И. Покрышкина.

И вот наконец с июня 2019 года наша школа гордо носит имя первого трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.

Мы склоняем голову перед этим великим летчиком, и в память о нем на здании нашей школы установлена мемориальная доска.

Встретить праздник Победы мы решили добрыми делами. И поэтому по инициативе учащихся школы, педагогического коллектива, родительской общественности и выпускников прошлых лет, в честь празднования 75-летия Великой Победы было принято решение о создании аллеи Победы имени А. И. Покрышкина. Среди учащихся школы был организован конкурс на лучший дизайн-проект. Управляющий совет школы выбрал победителя конкурса – Кирилла Визерова, ученика 9 класса, президента учащихся школы.





В кратчайшие сроки возведение аллеи Победы было осуществлено благодаря огромной работе, которую проделал руководитель педагогического коллектива, директор школы Игорь Захаров. Он не только поддержал инициативу учащихся, но и принимал активное участие в осуществлении задуманного, был координатором и руководителем всех подготовительных работ.

Огромную помощь в реализации проекта оказали выпускники школы, родители, старшеклассники. В связи с этим хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в открытии аллеи Победы: выпускникам школы Роману Абдулину, Ивану Стрельцову, Владиславу Кваше, семье Корольковых, учащимся 8-11 классов, сотрудникам и педагогическому коллективу школы. Особая признательность семье Визеровых, благодаря которым аллею украсили арка и мастерски выполненная модель самолета.

Сегодняшнее событие – это не только дань уважения и благодарности, но и важный момент в патриотическом воспитании молодежи. Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и отцов. Наш долг – чтить память погибших в той страшной войне и проявить заботу о живых ветеранах.

Долгим был путь к великой Победе, обеспечившей свободу и независимость нашего народа. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Заместитель директора

по воспитательной работе

В. В. Пастухова