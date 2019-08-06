Имущество ОАО «Динсксахар» продали на торгах за 102 миллиона

Такое сообщение появилось в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион были выставлены цеха, помещения и остальное недвижимое имущество сахарного завода, а также транспортные средства, хозяйственный инвентарь и другое имущество, принадлежавшее предприятию. Впервые его пытались продать в сентябре 2018 года за 824,8 млн рублей, но почти год покупатель не находился, даже несмотря на снижение стоимости активов.

ОАО «Динск-сахар» создано в 1992 году на базе «Динского сахарного завода», построенного в 50-х годах прошлого века. Владельцем компании последние годы было питерское ЗАО «Альфа», головная компания которого зарегистрирована в кипрском офшоре. В 2008 году на ОАО «Динсксахар» ввели процедуру наблюдения. В июле 2010 года Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. В 2018 году выручка компании составила 129,2 млн рублей, чистый убыток — 18,7 млн рублей, как сообщает «РБК».

Последний раз сообщение о предстоящей продаже имущества ОАО «Динск-сахар» было опубликовано в июне 2019 года: тогда лот выставили по цене в 302 млн рублей. В итоге победителем аукциона стало ООО «Динск-сахар», в залоге у которого находилось часть имущества предприятия. Организация предложила цену в 102 млн рублей.