Инаугурация Галины Ковы: «Вместе мы можем сделать все!»

Вчера, 14 сентября 2018 года, состоялась инаугурация главы Нововеличковского сельского поселения Галины Ковы.

На мероприятии присутствовали: глава района Сергей Пономарев, председатель ТИК Динская Александр Трофименко, председатель Совета МО Динской район Юрий Ильченко, депутаты Совета МО Динской район Валерий Орда, Сергей Егоров, депутаты Совета Нововеличковского сельского поселения, главы сельских поселений, руководители различных учреждений и организаций, представители казачества, председатели ТОС, УИК, духовенство, общественность.

После открытия 64 сессии, Александр Трофименко озвучил результаты голосования и вручил Галине Кове удостоверение главы поселения и цветы.

Затем она принесла присягу.

Поздравили новоиспеченного главу: Сергей Пономарев, Валерий Орда, Виктор Островских, Максим Шалимов, отец Анатолий, Владимир Габлай.

Галина Кова выступила с ответным словом и поблагодарила всех, кто ее поддержал: «Я всегда говорила, что один человек может сделать многое, а вместе мы можем сделать все!».