Инаугурация главы Динского сельского поселения. Как это было?

Сегодня, 7 сентября 2018 года, состоялась инаугурация главы Динского сельского поселения Виталия Литвинова.

Среди приглашенных гостей были депутаты ЗСК Сергей Жиленко, Сергей Орлов, Петр Курдюк, глава Динского района Сергей Пономарев, главы сельских поселений, представители районной и сельской администраций, депутаты районного и сельского совета, представители духовенства.

В начале прозвучали гимны России, Кубани, Динского района. Затем в зал пригласили Виталия Литвинова.

Присягу он дал на Конституции Российской Федерации и уставе Динского сельского поселения.

«Клянусь верно служить жителям Динского сельского поселения Динского района, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Динского сельского поселения. Уважать и защищать права и свободы человека, Конституцию, законы Российской Федерации», - пообещал Виталий Литвинов.

Затем новоиспеченного главу поздравили Сергей Пономарев, Сергей Жиленко, Сергей Орлов, отец Алексей, Валерий Костырин.

Далее слово было предоставлено главе Динского сельского поселения, который поблагодарил за доверие и сказал, что просто обязан выполнить все сегодняшние пожелания.

Снова прозвучали гимны и торжественное мероприятие было официально окончено.