Инаугурация главы Динского сельского поселения. Как это было?

Инаугурация главы Динского сельского поселения. Как это было?
Виталий Литвинов принял присягу на Конституции РФ и Уставе Динского сельского поселения.

Инаугурация главы Динского сельского поселения. Как это было?

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2 часа назад АдминистрацияВиталий ЛитвиновГазета РВСГлава Динского сельского поселенияДинскаяДинской районЗСКИнаугурацияНовостиРайонная администрацияСельское поселениеТоржество

Сегодня, 7 сентября 2018 года, состоялась инаугурация главы Динского сельского поселения Виталия Литвинова.

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Среди приглашенных гостей были депутаты ЗСК Сергей Жиленко, Сергей Орлов, Петр Курдюк, глава Динского района Сергей Пономарев, главы сельских поселений, представители районной и сельской администраций, депутаты районного и сельского совета, представители духовенства.

В начале прозвучали гимны России, Кубани, Динского района. Затем в зал пригласили Виталия Литвинова.

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Присягу он дал на Конституции Российской Федерации и уставе Динского сельского поселения.

«Клянусь верно служить жителям Динского сельского поселения Динского района, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Динского сельского поселения. Уважать и защищать права и свободы человека, Конституцию, законы Российской Федерации», - пообещал Виталий Литвинов.

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Затем новоиспеченного главу поздравили Сергей Пономарев, Сергей Жиленко, Сергей Орлов, отец Алексей, Валерий Костырин.

Далее слово было предоставлено главе Динского сельского поселения, который поблагодарил за доверие и сказал, что просто обязан выполнить все сегодняшние пожелания.

Image titleСнова прозвучали гимны и торжественное мероприятие было официально окончено.

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