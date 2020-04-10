Индексация пенсий с 1 апреля на 6,1 %. Кому положена?

В феврале этого года от Минтруда РФ стало известно, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1 %.

Апрель наступил. В редакцию «РВС» поступают вопросы по этому поводу.

«Пенсия пришла. Но почему нет надбавки?» – спрашивают читатели.

В управлении Пенсионного фонда РФ в Динском районе пояснили, что есть несколько видов пенсий. Одни из основных:

страховая;

социальная.

Первую получают те, кто имеет стаж работы и уже достиг пенсионного возраста.

Вторая положена нетрудоспособным гражданам. Она выплачивается людям, которые достигли пенсионного возраста, но при этом не имеют подтвержденного необходимого трудового стажа.

Как сообщили в районном ПФР, повышаются с апреля только социальные пенсии. Именно это и вводит людей в заблуждение. В Динском районе граждан данной категории менее 3 %. Им пенсии уже проиндексировали. Сумма страховых, которые получает большинство, не меняется.

Справка

Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с «Почтой России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат в апреле 2020 года.

Например, 3 апреля получили пенсии за 3 и 4 числа.

4 апреля – за 5, 6 числа.

7 апреля – за 7, 8, 9 числа.

8 апреля – за 10, 11, 12 числа.

9 апреля – за 13, 14, 15 числа.

10 апреля – за 16, 17, 18 числа.

11 апреля – за 19, 20, 21, 22, 23, 24 числа.

Почтальоны принесут пенсии и социальные выплаты всем получателям на дом, в том числе и тем гражданам, кто получает выплаты на кассе отделений почтовой связи.