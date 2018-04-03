Индексация: у кого вырастут пенсии с 1 апреля?

С 1 апреля на 2,9 % проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные. Это повышение коснется 115,5 тысячи пенсионеров Кубани, включая 102 тысячи получателей социальных пенсий.

С этого же месяца повысят и госпенсии военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, гражданам из числа работников летно-испытательного состава и некоторым другим.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 240 рублей и составит 8504 рубля, социальная пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы в среднем вырастет соответственно на 350 рублей и составит 12432 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 27621 рубля и 33826 рублей соответственно.

В целом социальная пенсия – это регулярная денежная выплата от государства, которая выплачивается нетрудоспособным гражданам, в силу каких-либо причин не имеющих права на страховую пенсию.

Выделяют следующие виды социальных пенсий: по инвалидности, по случаю потери кормильца, по старости.

По данным Минтруда, расходы на индексацию пенсий составят 1,07 миллиарда рублей в месяц. Последний раз их индексировали год назад.

Напомним, страховые пенсии у неработающих пенсионеров с 1 января увеличились на 3,7 %.

Но вопросы у пенсионеров продолжают возникать. Так, например, те люди, у которых страховые пенсии ниже прожиточного минимума, не могут понять, почему во время индексации их выплаты зачастую остаются прежними. Ответ можно рассмотреть на примере. Допустим, размер страховой пенсии – 6000 рублей, прожиточный минимум пенсионера – 8537 рублей. Этой категории с помощью федеральной социальной доплаты повышают размер выплат до этой планки. Но во время индексации рассматривать будут именно сумму 6000 рублей. Даже с учетом перерасчета она не вырастет до прожиточного минимума, именно поэтому сумма сохранится на вышеуказанном пределе – 8537 рублей.

Как рассказали в Управлении Пенсионного фонда в Динском районе, при любых возникающих вопросах необходимо обращаться непосредственно в управление по адресу: станица Динская, улица Ленина, 24.