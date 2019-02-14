Индустриальный парк представили на форуме в Сочи (видео)

13 февраля 2019 года в Сочи был дан старт Российского инвестиционного форума.

Динской район входит в Краснодарскую агломерацию, как и Краснодар, Северский районы, Горячий Ключ, а также город Адыгейск, Теучежский и Тахтамукайский районы Республики Адыгея.

14 и 15 февраля пройдет основная программа Российского инвестиционного форума.

Напомним, в этом году Динской район представляет инвестиционный проект по строительству индустриального парка в станице Новотитаровской площадью 10,3 гектара. Это один из 12 крупнейших и важнейших по социально-экономической значимости инвестпроектов Краснодарской агломерации.