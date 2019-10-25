Инспекторы ГИБДД и аниматоры напомнили малышам о ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Динского района совместно с аниматорами напоминают детям о важности дорожной безопасности

В рамках проведения IV целевой профилактической акции «Внимание-дети!» сотрудники ОГИБДД по Динскому району совместно с аниматорами студии детских праздников «Наше королевство» (@nashe_korolevstvo23) провели познавательное мероприятие «Соблюдая ПДД, не окажешься в беде!» с учащимися БОУ СОШ №1 ст. Динской.

В начале встречи автоинспекторы напомнили ребятам о важности соблюдения дорожных правил, а также о возможных последствиях в случае нарушения требований ПДД. Инспекторы ответили на вопросы ребят, а потом проверили их знания значений дорожных знаков. Аниматоры провели подвижную игру, во время которой дети закрепили значения сигналов светофора. После профилактической беседы учащиеся познакомились с устройством автомобиля.

Автоинспекторы еще раз призвали детей быть более внимательными на дорогах и всегда помнить о дорожной безопасности.