Интернет в Динском районе – обо всех подводных камнях

Сложившаяся на сегодняшний день обстановка в мире заставляет всех людей, хотят они того или нет, подстраиваться под нынешние обстоятельства. Опасность болезни нельзя не преувеличить, однако даже если смотреть на эти вещи в перспективе, не стоит забывать, что у каждого из нас есть обязательства на настоящий момент времени. Для комфортного существования необходимо работать.

Период с 28 марта по 5 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин официально объявил нерабочей. Не коснулось это только работников так называемых стратегически важных объектов, по типу продуктовых магазинов, больниц, служб быстрого реагирования и т. д. Однако многие из вас наверняка услышали это непонятное для некоторых словосочетание «удаленная работа». Вернее сказать, сегодня оно повсеместно мелькает почти везде, но мало кто на деле сталкивался с этим. Существуют фрилансеры – люди, которым не нужно иметь постоянного рабочего места для того, чтобы трудиться и зарабатывать деньги. Как правило, они находятся дома и распределяют свой день отталкиваясь от задач, поставленных клиентурой.

Мы не станем подробно расписывать все тонкости удаленной работы, так как в любом учреждении они абсолютно уникальны. Мы затронем другую тему, не менее важную. Какой бы сложностью ни обладала та или иная удаленная работа, она невозможна без организации доступа в Интернет. И, как известно, ситуация в Динском районе с широкополосным доступом в Сеть двоякая.

Сразу стоит обозначить: далее речь пойдет о двух технологиях доступа в Интернет – проводные линии связи и мобильный доступ. На данный момент в Динском районе распространены несколько интернет-провайдеров: «Ростелеком», «Югинтерсети» и «Айпибум Телеком». Основной средой доступа в Интернет, используемой данными провайдерами, являются кабельные линии связи, как медные, так и оптоволоконные.

Журналист «РВС» пообщался с начальником узла связи ПАО «Ростелеком» в Динском районе Вячеславом Чупрыной, который доходчиво объяснил принцип работы интернет-провайдера с абонентами и рассказал о текущей ситуации с Интернетом в районе.

«Прежде всего стоит отметить, что компания “Ростелеком” является стратегически важным предприятием в отрасли связи, обеспечивающим связью и доступом в Интернет как население района, так и специализированные службы, поэтому эту неделю и продолжительное последующее время мы собираемся работать в усиленном режиме. Линейный персонал переведен в состояние повышенной готовности, так как мы ожидаем увеличения нагрузки на сеть, а соответственно, и рост заявок от абонентов в это непростое время. Нас ждут не просто рабочие будни, а работа в усиленном режиме для качественной отработки всех заявок, которые могут нам поступать.

Что касается развития и улучшения сервисов, предоставляемых ПАО «Ростелеком» жителям района в апреле, на смену медным технологиям планируется строительство и модернизация сети в п. Агроном по технологии GPON, оптика в каждый дом. По итогам стройки в конце апреля мы планируем запуск сети с возможностью подключения 324 домохозяйств.

Развитие и модернизация сети оператора – как это работает? Есть пул заявок, которые подают клиенты из разных территорий района. Эти заявки подаются клиентами либо на горячую линию по телефону 8-(800)-1000-800, через сайт компании www.rt.ru, либо напрямую через наш пункт обслуживания. Мы проверяем наличие технической возможности подключения – если она на сегодняшний день имеется, то подключаем абонентов в кратчайшие сроки. Если такой возможности нет, откладываем эту заявку в пул, который прорабатываем каждые полтора-два месяца. Если появляется возможность по факту развития сети, оповещаем об этом клиента и при его желании производим подключение.

Таким образом при выборе направлений, локаций, для развития сети используется пул принятых заявок, они наносятся на карту, территории разбиваются на кластеры, с которыми «Ростелеком» работает в направлении развития. Проще говоря – чем больше заявок из этих кластеров, тем быстрее может решиться вопрос со строительством на этой территории сети с применением оптических технологий.

Что касается медных линий связи, которые используются на сегодняшний день для предоставления как услуг телефонии, так и для организации доступа в Интернет, то стоит отметить, что все эти коммуникации были проложены много лет назад, ввиду износа и устаревания используемых технологий они не позволяют обеспечить абонента комфортной скоростью доступа в Интернет, отвечающей запросам сегодняшнего дня. В среднем максимально доступная скорость по таким подключениям – 10-15 Мбит/с. В перспективе, конечно, это модернизация сетей и подключение клиентов к оптоволоконным сетям компании».

Так как в Динском районе проведение оптической сети даже при технической возможности займет время, а работать многим людям нужно уже сейчас, Вячеслав Чупрына посоветовал динчанам оставаться на комфортных для них тарифах при использовании доступа к Интернет по медным технологиям. Нет гарантии, что, если перейти на более дорогой тариф, то сеть сможет обеспечить абонента более высокой скоростью на сегодняшний день. Конечно, она поднимется, но не так значительно, как хотелось бы, и в работе этого будет почти незаметно. К тому же Вячеслав Чупрына советует абсолютно всем подать заявку на подключение к сети «Ростелеком», а также иметь резервные каналы доступа в Интернет – и речь идет о мобильной сети связи, что позволит всегда оставаться на связи и выполнять качественно свою работу даже в удаленном от рабочего места режиме.

В чем отличие мобильного Интернета от проводного? Мобильный Интернет сейчас под рукой почти у каждого человека и в некоторых районах может развивать скорость значительно выше, чем скорость Интернета через телефонную линию. Важно отметить, что речь идет именно о преимуществе мобильной сети над телефонными линиями. Оптическому соединению мобильное зачастую проигрывает из-за стабильности, так как сигнал может теряться. Происходит это по причинам загруженности телефонных вышек или из-за удаленности абонента от точек доступа. Однако, как было упомянуто выше, мобильный Интернет всегда под рукой, и при желании можно пользоваться им не только со смартфона, но и с компьютера. По крайней мере, скорости на какие-то базовые действия вам точно хватит.

При работе с мобильным Интернетом также стоит обратить внимание на тарифный план. Мобильные операторы зачастую предлагают одни и те же услуги, и тут уже важную роль при вашем выборе сыграют предпочтения и территориальные передвижения, так как в разных районах сигнал может быть разным. В 2020 году сложно найти поселение, которое не было бы покрыто сигналами мобильных вышек, однако, как уже было сказано выше, при различных факторах этот сигнал может теряться. К слову, в Интернете достаточно легко найти карты покрытия сигналом тех или иных операторов. При выборе тарифа необходимо понимать, какие задачи вам необходимо выполнять. Многие абоненты отдают свой выбор безлимитному Интернету, который за несколько лет успел прочно войти в повседневную жизнь. Цена может быть соответствующей, но некоторые люди предпочитают не переплачивать и прикидывают, сколько примерно мобильного трафика у них тратится за месяц.

Подводя итог, можно сказать: многие люди могут быть сегодня приспособлены к удаленной работе, так как технологии уверенно входят в нашу жизнь. Однако достаточно остро могут стоять некоторые проблемы, с которыми сотрудники на «удаленке» уже сейчас сталкиваются. Некоторые эксперты считают, что после всех этих событий количество заинтересованных лиц в том, чтобы провести в свой дом оптическую сеть, значительно возрастет. Следовательно, и качество широкополосного Интернета в регионах страны тоже улучшится. Остается лишь переждать все невзгоды и извлечь из них уроки.