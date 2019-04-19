Ипотечные «каникулы» смогут взять россияне

Государственная Дума приняла в окончательном, третьем чтении закон об «ипотечных каникулах». Этот закон защитит граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, от потери жилья. Речь идет о следующих ситуациях: временная нетрудоспособность (в течение 2 месяцев), признание инвалидом 1 или 2 группы, потеря кормильца, снижение семейного дохода более чем на 30 %. В этих случаях можно получить «ипотечные каникулы» сроком до 6 месяцев.

Также единожды в отношении одного кредита можно будет приостановить исполнение обязательств или уменьшить размер ежемесячных платежей.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, срок возврата будет продлен автоматически на период действия «каникул».