Ирина Конева: "Помогать не ради того, чтобы заметили. Это – в удовольствие"
Ирину Коневу молодые люди в Васюринской знают как активного добровольца, ведь за ее плечами уже достаточно событий, где она по своей инициативе оказывала помощь в организации.
“РВС” узнала, чем же так привлекает девушку волонтерская деятельность, в каком направлении работает сейчас и что планирует делать в будущем. Обо всем по порядку.
Ирине 21 год. О том, что ее занесет в эту сферу, даже и не могла подумать. Ведь, как утверждает девушка, всегда была закрытым человеком, стеснялась и боялась предложить помощь. Но студенческие годы все изменили, активно заниматься этим она начала именно в университете.
Когда поступила в КубГТУ, стала интересоваться, что советуют выпускники еще вчерашним абитуриентам. И кто-то рассказал о деятельности волонтерского центра на базе университета. Чуть позже я заявила о своей инициативе. Стала участвовать в мелких мероприятиях. Поняла, что люблю делиться с людьми всем, что мне известно. Волонтерство можно смело назвать школой жизни. Сравнивая себя с прошлым и настоящим, я вижу достаточно существенных изменений
Она назвала несколько причин, за что еще любит волонтерство.
- “Это возможность помогать всем людям”.
- “Это постоянное развитие. Сейчас я волонтер, в дальнейшем могу стать организатором и реализовать свои идеи, чтобы волонтерство привлекало еще больше людей и работать было приятно”.
- “Самое ценное – общение и новые знакомства”. Благодаря добровольчеству у Ирины есть друзья по всему Краснодарскому краю, в Ульяновске, Пензе, Омске, Астрахани, Нижнем Новгороде, Московской области, Йошкар-Оле, Волгограде, Воронеже и других городах.
Из самых ярких воспоминаний в памяти Ирины Всемирный фестиваль молодежи и студентов (Сочи, 2017), "Таврида-ART" (2019), чемпионат мира по футболу (2018), второй Всероссийский межвузовский GXP-саммит с международным участием "Выбор лучших. Время вперед", забег “Стальной характер”.
Одни из главных правил ее как волонтера: универсальность – умение подстроиться под обстоятельства, разделения на соцслои, национальность и религию для волонтера нет; гуманность – делать для людей; инициативность.
Волонтер должен понимать, что это никак не будет оплачиваться, должен помогать не ради того, чтобы заметили, это должно быть в удовольствие. То, что получишь, этот опыт, общение – это то, что ты никогда не купишь за деньги. Это бесценно. Заработать, засветиться, получить какую-то славу – это другое. Для этого не подходит волонтерство. Такие люди тоже встречались, но быстро уходили, так как не находили отклик своих порывов
Побывав на многих форумах, концертах и слетах в качестве добровольца, Ирина определила для себя направление. Теперь она больше работает в военно-патриотическом. Развивает всероссийское движение “Волонтеры Победы” в Краснодарском крае.
На форуме “Евразия” она познакомилась с “волонтером Победы” из Волгограда. От нее и узнала о движении. После возвращения домой решила, что пора искать таких же ребят у себя в регионе и попробовать себя.
Сейчас за ней закреплено направление “Моя история”. В ее обязанности входит составление генеалогического древа, поиск информации о пропавших без вести людях и участниках Великой Отечественной войны на сайтах, работа с семейными архивами.
Я планирую заниматься “Волонтерами Победы” как можно дольше. Во-первых, я узнаю историю своей семьи. Во-вторых, разовью терпение и целеустремленность, так как поставила цель – узнать о своей родне максимум. Понимаю, что мне этого хочется. В-третьих, наберусь достаточно опыта, смогу этому обучать, чтобы и другие знали о своей семье
Ирина с волонтерами регулярно оказывают помощь поселениям края. Она вспоминает историю, когда на школьном автобусе им пришлось ехать 7 км по бездорожью до Михезеева Поляны Мостовского района.
“Мы облагораживали территорию поселения, жители которого были уничтожены немцами. Там проживало всего 200 человек, но семьи большие, каждая имела много детей. В годы войны немецкие солдаты вырыли яму, ставили местных на ее краю и расстреливали, чтобы они туда падали. Теперь на этих местах стоят памятные таблички со списком тех людей, которых там нашли”, – поделилась Ирина.
Сейчас она помогает людям узнать о своих родных. Уже на днях поедет к жительнице Краснодара, чтобы помочь ей с поиском информации об отце, который воевал.
“Она не знает, на каких сайтах это можно сделать, каким образом. Я к ней приеду, откроем с ней порталы и по личным данным посмотрим. Подскажу, в какой графе искать, где можно найти документы, текстовую информацию, как это скачать”, – рассказала Ирина.
Жители Динского района тоже могут обращаться к ней с такой просьбой. Девушка готова помочь каждому, кто желает что-либо узнать о воевавших родственниках. Связаться с ней можно по телефону: +7 (900) 258-53-40 или написать на почту: irisha.banditka98@mail.ru.
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