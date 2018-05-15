История одной семьи, которая пережила войну

Война затронула практически каждую семью в нашей стране. Сафонкины — не исключение. Это история наших земляков, которые прошли то страшное время, но не сдались.

Сафонкин Алексей Михайлович — сержант, участник ВОВ, родом из Москвы. Защищая Родину, дошел до Ленинграда. В 1941 году получил ранение — контузию. Целые сутки пролежал без сознания, после чего его нашли сослуживцы и отнесли в медпункт.





Уже после войны Алексей Михайлович был проездом в Динской, здесь случайно познакомился с Антониной Крицкой. Мужчина влюбился в нее с первого взгляда и больше не смог разлучиться с девушкой. Тоня в годы войны работала дояркой. Даже, когда одна рука заболела, она продолжала доить коров, как бы тяжело это ни было делать. Всю войну девушка трудилась в тылу, отдавая все свои силы на благо Родины.

Чета Сафонкиных прожила вместе долгую и счастливую жизнь — более 40 лет. Время летело незаметно — в счастье и согласии. Пройдя войну, люди жили скромно, но дружно. У них родился сын, трое внуков и семеро правнуков. Вся их жизнь прошла в Динской. Антонина Ивановна всегда любила цветы, посвящала им все свободное время.

Сестру женщины и ее мужа война также не обошла стороной. Григорий Бут попал к немцам в плен. Отдушиной мужчины было рисование карандашом. Потомки сохранили эти красивые зарисовки до наших дней. На них, в основном, изображены пейзажи, которые Григорий видел в лагерях. Через рисунки мужчина передавал свое состояние, эмоции, надежды. Так, например, иллюстрация «Крах фашизма», показывает, сколько горя пережили люди, как сильно они мечтали избавиться от гнета немцев, вернуться к мирной жизни на своей земле.





Хоть и прошло уже много лет, потомки семьи Сафонкиных гордятся своими героями, не забвают о них, из поколения в поколение передают фотографии, рисунки и воспоминания о тяжелых военных годах, которые пережила их семья.