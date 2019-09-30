Итоги лета и сентября 2019 года: что сделано в Динском районе?
28 сентября глава Динского района Евгений Пергун провел в администрации расширенное планерное совещание. На нем поговорили о результатах проделанной работы в целом и обсудили три блока вопросов: летнюю оздоровительную кампания 2019 года, мероприятия в области образования и итоги проведения выборов глав и депутатов Советов сельских поселений муниципального образования.
На совещание были приглашены начальники управлений, отделов администрации, депутаты Советов, главы сельских поселений, руководители краевой федеральной службы, руководители крупных и средних предприятий, председатель участковой избирательной комиссии, директора школ, представители общественности и СМИ.
Участникам планерки рассказали, что в Динском районе во всю идет подготовка к зиме. К 1 октября объекты тепло и водоснабжения, а также многоквартирные жилые дома будут подготовлены к холодам. На это выделено 56 млн рублей.
До наступления холодов планируется завершить ремонт дорог в сельских поселениях, на сегодняшний день в станицах и селах уже обновили 15 км асфальта. Например, в Васюринской отремонтировали ул. Железнодорожную (более 2 км), а в Южном дорожники прошлый месяц работали круглые сутки, чтобы успеть проложить асфальт и тротуар по ул. Северной к новой школе №15. Завершаются и работы первого этапа по ул. Коммунальной в Динской. В Старомышастовской комплексно подошли к капитальному ремонту ул. Чапаевой, кроме обновления дороги, там заменили водопроводные сети и линии связи.
Больше всего в этом году внимание было уделено селу Первореченскому. Там отремонтировали 70% всех асфальтированных дорог, это примерно 9 км.
Упоминалось и об открытии детской площадки в Динской, где установили новый игровой комплекс, качели, спортивные тренажеры и для безопасности детей постелили резиновое покрытие. Средства на реконструкцию выделили депутаты ЗСК Сергей Жиленко и Сергей Орлов.
В Комсомольском парке Динской тоже во всю кипит работа. Сейчас там укладывают тротуар, устанавливают бордюры, прокладывают кабель для освещения. В нем будут велосипедные и беговые дорожки (более 2 км), уже подготовлено основание под спортивную и скейт-площадки. Со временем в нем появится площадь для проведения культурно-массовых мероприятий, парковка и пляж.
Кроме этого, продолжается обустройство зеленой зоны в Новотитаровской, где будут аллеи для прогулок, беговая дорожка и детская площадка.
Евгений Пергун также отметил, что в этом году завершится комплексный ремонт Дома культуры в Динской.
«Это требовалось давно сделать, так как он несёт формат районного дома культуры. В следующим году обязательно оснастим всем оборудованием, и, конечно, перейдём ко всем остальным Домам культуры в районе», - добавил он.
Сейчас одна из главных целей, по словам главы района, достроить детский сад в станице Новотитаровской.
Еще много серьезных задач стоит перед нами, у нас нет права на ошибку, мы в любом случае все это завершим и сделаем, несмотря ни на что.
С докладами об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года выступали начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Динского района Анна Зеленева, начальник управления образования Марина Ежкова, начальник отдела по делам молодежи Екатерина Апетова и начальник отдела по вопросам мер соц. поддержки и соц. обслуживания отдельных категорий и групп населения Татьяна Гурина.
В Динском районе число детей составляет 31031 человек.
На организацию их отдыха, оздоровление и занятость по муниципальной программе «Дети Кубани» было выделено 8 млн 559 тыс 800 руб, что на 922 тыс 600 рублей больше, чем в 2018. Из краевого бюджета — чуть больше 3 млн. И средств местного бюджета — 5 млн.
Общий объем финансирования детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании Динской район на 2019 год составляет 16 млн 409 тыс 600 рублей, что на миллион больше,
чем в 2018 г.
Общее число оздоровленных на 25 сентября 2019 года затратными видами отдыха– 6201 несовершеннолетний, что на 1024 человека больше чем в 2018 году (2018 год оздоровлено 5177 несовершеннолетних), из них:
в загородных лагерях – 658 человек;
в санаторных организациях – 298 человек;
в профильных лагерях и лагерях труда и отдыха дневного пребывания на базах общеобразовательных учреждений – 3070 человек;
в многодневных походах и экспедициях – 2175 человек.
В 2019 году уделено больше внимания развитию детско-юношеского туризма. По сравнению с прошлым годом проведено на 30 мероприятий больше.
Занятость несовершеннолетних также была организована с помощью малозатратных форм отдыха, таких как: вечерние спортивные площадки, дневные тематические площадки, музейные и библиотечные клубы.
На территориях сельских поселений Динского района в период с 1 июня по 31 августа 2019 года работали 29 летних дворовых площадок по месту жительства с охватом 2245 несовершеннолетних.
Культурно-досуговыми учреждениями было проведено около 700 мероприятий.
В течение 21 дня в школах района были организованы лагерные смены.
За лето дети посещали Краеведческий музей в Динской, кинотеатр «40 лет Победы», мероприятия в Домах культуры, Домах творчества и поселенческих библиотеках.
Для них были организованы экскурсии по достопримечательностям Динского района, туристические и однодневные слеты, спортивно-оздоровительной, патриотической, экологической направленности акции.
На планерке Марина Ежкова затронула и проблемы, которые возникли:
«В ходе проверки летних оздоровительных учреждений на базе образовательных организаций Роспотребнадзором были выявлены нарушения санитарного законодательства. Основная часть устранена до 1 сентября. Однако есть нарушения, которые требуют особых финансовых затрат. Они уже включены в план заданий по подготовке образовательных организаций на следующий учебный год. Я думаю, с этой задачей мы справимся достойно», - прокомментировала она.
Второй новостной блок был посвящен мероприятиям в отрасли образования. Докладывала Марина Ежкова.
Таких событий произошло за последний год несколько. Первое, что отметила начальник управления образования Динского района — получение новых 19 автобусов в школы сельских поселений.
Такое большое количество автобусов за раз мы не получали никогда. Сейчас они готовятся к работе, во всю идет планировка маршрутов.
Евгений Пергун подтвердил слова начальника управления образования, сказав, что для Динского района — это действительно рывок. Он пояснил, что автобусы получены не бесплатно и даже «не на очень выгодных условиях». На каждый автобус из бюджета муниципального образования был выделен миллион рублей.
«Это было такое политическое решение администрации Динского района и Совета депутатов. Нам нужно было сделать этот серьезный шаг. Мы действительно отставали, у нас очень много автобусов переходили за грань 10 лет. В рабочем порядке мы выровняли эту ситуацию. Это безопасность наших детей, шутить с этим ни в коем случае нельзя», - пояснил он.
Еще одним важным мероприятием для Динского района стало открытие в пяти школах района (№1, №2, №29, №35, №10) «Точек роста» - центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Всего в Краснодарском крае 153 таких центра.
«Для нас это очень важно. Главное, что начало уже положено. Мы понимаем, что должны расти, поэтому до 2024 года в Динском районе планируется открыть еще 16 таких центров», - рассказала Марина Ежкова.
В 2020 году «Точка роста» появится на базе 37 школы; к 2021 - в 25, 5 , 30 и 53 образовательных учреждениях.
В 2022 году центры оборудуют в 21, 26, 28 и 20 школах; в 2023 г. - на базе 15, 6 и 13 учебных организаций, а в 2024 — в школах №39, №31, №38 и №14.
Самое масштабное событие этого года в сфере образования — открытие новой школы в поселке Южном на 1100 мест. Строительство началось в декабре 2017 года, закончилось в августе 2019. На реализацию проекта потрачено 983 млн. Более 600 учеников, которые живут в Южном, раньше ездили обучаться в школы Новотитаровской. Теперь, с нового учебного года, они посещают образовательное учреждение в своем поселке.
Начальник управления образования подчеркнула большой образовательный потенциал учреждения, там есть 5 спортивных, 2 тренажерных, 2 обеденных зала и современный пищеблок, 4 медицинских, 2 стоматологических и более 72 учебных кабинетов. Библиотека, 2 актовых зала — для начальной школы и старшей школы.
На приобретение оборудование потрачено более 100 млн рублей. Все дети учатся в первую смену.
105 человек работают в качестве сотрудников, из них 66 педагогов.
Глава Динского района Евгений Пергун тоже прокомментировал это событие.
Мы открыли новую школу благодаря труду множества людей, в том числе подрядчиков, управления образования, учителей и учеников других школ - многих человек, которые активно подключились к тому, чтобы успеть все: оснастить, навести порядок, украсить, организовать торжественную линейку 2 сентября.
Можно много говорить, критиковать, рассуждать, как должно быть правильно. К сожалению, у нас такого права нет, нам нужно работать и показывать результат. Мы это сделали командно, как положено и в сроки уложились. Это самое главное.
Евгений Пергун отметил контраст 15 школы в Южном в сравнении с другими. Он добавил, что в дальнейшем все образовательные учреждения района необходимо переоснастить.
Глава дополнил, что напряжение по школам в районе не снимается. Уже нужно думать об очередном этапе и на следующий год начинать проект по школе в станице Динской.
«Я думаю, что нужна такая же, на 1100 мест, не меньше. Будем заниматься этим вопросом. Скорей всего, депутаты нас поддержат», - рассказал он.
В третьем новостном блоке обсудили итоги проведения выборов глав и депутатов Советов сельских поселений Динского района, которые состоялись 8 сентября. С докладом выступал председатель ТИК «Динская» Александр Трофименко. Он подробно рассказал о результатах, явке и организации. Выразил слова благодарности главам сельских поселений, администрации Динского района, и всем работникам, которые приняли участие в проведении выборов.
Председатель ТИК отметил, что в среднем явка избирателей составила в среднем 55,43%. Это выше на 23% по сравнению с 2014 годом, когда явка была 32%. Всего за выборами в муниципалитете следили 375 наблюдателей. На обращения, которые поступали 8 сентября, были даны ответы, все поступающие жалобы признаны необоснованными.
«Считаю, что выборы прошли на достойном качественном уровне, демократично, прозрачно, никаких жалоб и нареканий, которые сейчас имели бы последствия, нет. Это говорит о том, что команда участковой избирательной комиссии, наблюдатели, члены территориальной избирательной комиссии и все причастные работали на профессиональном уровне, за что всем огромное спасибо», - поблагодарил Евгений Пергун.
После этого он вручил всем причастным к организации и проведению выборов благодарности и цветы.
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