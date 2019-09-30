Итоги лета и сентября 2019 года: что сделано в Динском районе?

28 сентября глава Динского района Евгений Пергун провел в администрации расширенное планерное совещание. На нем поговорили о результатах проделанной работы в целом и обсудили три блока вопросов: летнюю оздоровительную кампания 2019 года, мероприятия в области образования и итоги проведения выборов глав и депутатов Советов сельских поселений муниципального образования.

На совещание были приглашены начальники управлений, отделов администрации, депутаты Советов, главы сельских поселений, руководители краевой федеральной службы, руководители крупных и средних предприятий, председатель участковой избирательной комиссии, директора школ, представители общественности и СМИ.

Участникам планерки рассказали, что в Динском районе во всю идет подготовка к зиме. К 1 октября объекты тепло и водоснабжения, а также многоквартирные жилые дома будут подготовлены к холодам. На это выделено 56 млн рублей.

До наступления холодов планируется завершить ремонт дорог в сельских поселениях, на сегодняшний день в станицах и селах уже обновили 15 км асфальта. Например, в Васюринской отремонтировали ул. Железнодорожную (более 2 км), а в Южном дорожники прошлый месяц работали круглые сутки, чтобы успеть проложить асфальт и тротуар по ул. Северной к новой школе №15. Завершаются и работы первого этапа по ул. Коммунальной в Динской. В Старомышастовской комплексно подошли к капитальному ремонту ул. Чапаевой, кроме обновления дороги, там заменили водопроводные сети и линии связи.

Больше всего в этом году внимание было уделено селу Первореченскому. Там отремонтировали 70% всех асфальтированных дорог, это примерно 9 км.

Упоминалось и об открытии детской площадки в Динской, где установили новый игровой комплекс, качели, спортивные тренажеры и для безопасности детей постелили резиновое покрытие. Средства на реконструкцию выделили депутаты ЗСК Сергей Жиленко и Сергей Орлов.

В Комсомольском парке Динской тоже во всю кипит работа. Сейчас там укладывают тротуар, устанавливают бордюры, прокладывают кабель для освещения. В нем будут велосипедные и беговые дорожки (более 2 км), уже подготовлено основание под спортивную и скейт-площадки. Со временем в нем появится площадь для проведения культурно-массовых мероприятий, парковка и пляж.

Кроме этого, продолжается обустройство зеленой зоны в Новотитаровской, где будут аллеи для прогулок, беговая дорожка и детская площадка.

Евгений Пергун также отметил, что в этом году завершится комплексный ремонт Дома культуры в Динской.

«Это требовалось давно сделать, так как он несёт формат районного дома культуры. В следующим году обязательно оснастим всем оборудованием, и, конечно, перейдём ко всем остальным Домам культуры в районе», - добавил он.

Сейчас одна из главных целей, по словам главы района, достроить детский сад в станице Новотитаровской.