Итоги операции

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району сообщает, что с 14 по 23 мая проходил II этап целевого комплекса профилактических мероприятий «Автобус».

За период проведения мероприятия сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Динскому району выявлены такие нарушения у водителей автоуса, как:

отсутсвие аптечки;

несоответсвие государственных реестрационых номеров ГОСТам;

перевозка пассажиров сверх нормы;

отсутсвие огнетушителя;

нерабочее состояние внешних световых приборов.



