Итоги операции "Автобус"

Итоги операции
Выявлены довольно разноплановые нарушения Фото: tagilka.ru

Итоги операции "Автобус"

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8 дней назад АвтобусГазета РВСДинской районНовости Динского районаОГИБДД ОМВД России по Динскому району

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району сообщает, что с 14 по 23 мая проходил II этап целевого комплекса профилактических мероприятий «Автобус».

За период проведения мероприятия сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Динскому району выявлены такие нарушения у водителей автоуса, как:

  • отсутсвие аптечки;

  • несоответсвие государственных реестрационых номеров ГОСТам;

  • перевозка пассажиров сверх нормы;

  • отсутсвие огнетушителя;

  • нерабочее состояние внешних световых приборов.


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