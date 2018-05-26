Выявлены довольно разноплановые нарушения Фото: tagilka.ru
Итоги операции "Автобус"
ОГИБДД ОМВД России по Динскому району сообщает, что с 14 по 23 мая проходил II этап целевого комплекса профилактических мероприятий «Автобус».
За период проведения мероприятия сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Динскому району выявлены такие нарушения у водителей автоуса, как:
отсутсвие аптечки;
несоответсвие государственных реестрационых номеров ГОСТам;
перевозка пассажиров сверх нормы;
отсутсвие огнетушителя;
- нерабочее состояние внешних световых приборов.
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