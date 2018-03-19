Итоги выборов президента России. Как распределились голоса?
По результатам выборов 18 марта 2018 года, ближайшие 6 лет страной вновь будет руководить действующий президент Владимир Путин. По предварительным итогам голосования (обработано 99,8 % бюллетеней), он одержал победу с подавляющим преимуществом – 76,67%, на втором месте оказался представитель партии КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,79% , тройку замкнул лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, за него проголосовали 5,66 % избирателей.
Как сообщает РБК, на пресс-конференции Владимир Путин пояснил, что после инаугурации он озвучит информацию о кадровых решениях, но уже думает об этом, и о кандидатуре на должность главы правительства в том числе.
Планирует ли президент участвовать в выборах через 12 лет? Он ответил, что это даже смешно. «Давайте посчитаем: я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», - цитирует портал Владимира Путина.
Что касается ситуации с голосованием на Кубани. Как сообщает "Интерфакс", после обработки 100 % бюллетеней действующий руководитель страны получил 2 миллиона 400 тысяч 40 голосов, что составляет 81,61 %. Этот результат на 17,69 % выше, чем на аналогичных выборах шестилетней давности.
Павел Грудинин («КПРФ») получил 9,9 %, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – 4,58 %, Ксения Собчак – 0,92%, Борис Титов – 0,65%, Максим Сурайкин – 0,54%, Сергей Бабурин – 0,5%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 0,5%. В Краснодарском крае проголосовали 78,9 % избирателей.
По предварительным данным ТИК Динская, в районе в выборах приняли участие 77650 избирателей (75,28 %).
Приняли участие в голосовании 77601 избиратель (75,24 %).
Голоса распределились следующим образом:
- Владимир Путин (самовыдвижение) – 62832 (80,97 %)
- Павел Грудинин (КПРФ) – 9086 (11,71 %)
- Владимир Жириновский (ЛДПР) – 3160 (4,07 %)
- Ксения Собчак (Гражданская инициатива) – 578 (0,74 %)
- Григорий Явлинский (Яблоко) – 245 (0,32 %)
- Борис Титов (Партия Роста) – 372 (0,48 %)
- Максим Сурайкин (Коммунисты России) – 365 (0,47 %)
- Сергей Бабурин (РОС) – 332 (0,43 %).
Напомним, на предыдущих выборах в 2012 году поддержку Владимиру Путину выразили 63,6 % избирателей по России.
Комментарии
Динской район, вообще красавчики!
Явка 75+%, правильных голосов почти 81%
Я думаю, что все мои знакомые, да и я сам просто обманываем себя, что всё как-то не так, как хочется, получается всё прекрасно, а все недостатки, которые мы видим, это просто мы зажрались, вон Конго, центральная Африка, вот у них всё плохо, а у нас прекрасно!
Как только услышите от людей, что у них ЗП маленькая, работы нет, цены растут, ЖКХ растет, в школах поборы, медицина платная и т.д. и т.п.
Смело плюйте им в лицо, они всё врут! Т.к. всё прекрасно!!!
«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени 76,69% перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!»
"Напомним, на предыдущих выборах в 2012 году поддержку Владимиру Путину выразили 63,6 % избирателей по России". С какой вы планеты? Вы будто не знаете про вбросы и карусели. И еще умалчиваете об этом. Реальная явка в этом году меньше, чем в 2012
Пришло Йащерко и всем открыло глаза..Всё-то вы знаете...))))
А у меня ЗП нормальная,работа есть,цены года два не растут, как и стоимость ЖКХ, детям в школу только на питание деньги выдаю, да и медицина у меня бесплатная..В кого плевать,уточните?