Итоги выборов президента России. Как распределились голоса?

По результатам выборов 18 марта 2018 года, ближайшие 6 лет страной вновь будет руководить действующий президент Владимир Путин. По предварительным итогам голосования (обработано 99,8 % бюллетеней), он одержал победу с подавляющим преимуществом – 76,67%, на втором месте оказался представитель партии КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,79% , тройку замкнул лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, за него проголосовали 5,66 % избирателей.

Как сообщает РБК, на пресс-конференции Владимир Путин пояснил, что после инаугурации он озвучит информацию о кадровых решениях, но уже думает об этом, и о кандидатуре на должность главы правительства в том числе.

Планирует ли президент участвовать в выборах через 12 лет? Он ответил, что это даже смешно. «Давайте посчитаем: я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», - цитирует портал Владимира Путина.

Что касается ситуации с голосованием на Кубани. Как сообщает "Интерфакс", после обработки 100 % бюллетеней действующий руководитель страны получил 2 миллиона 400 тысяч 40 голосов, что составляет 81,61 %. Этот результат на 17,69 % выше, чем на аналогичных выборах шестилетней давности.

Павел Грудинин («КПРФ») получил 9,9 %, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – 4,58 %, Ксения Собчак – 0,92%, Борис Титов – 0,65%, Максим Сурайкин – 0,54%, Сергей Бабурин – 0,5%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 0,5%. В Краснодарском крае проголосовали 78,9 % избирателей.

По предварительным данным ТИК Динская, в районе в выборах приняли участие 77650 избирателей (75,28 %).

Приняли участие в голосовании 77601 избиратель (75,24 %).

Голоса распределились следующим образом:

Владимир Путин (самовыдвижение) – 62832 (80,97 %)

Павел Грудинин (КПРФ) – 9086 (11,71 %)

Владимир Жириновский (ЛДПР) – 3160 (4,07 %)

Ксения Собчак (Гражданская инициатива) – 578 (0,74 %)

Григорий Явлинский (Яблоко) – 245 (0,32 %)

Борис Титов (Партия Роста) – 372 (0,48 %)

Максим Сурайкин (Коммунисты России) – 365 (0,47 %)

Сергей Бабурин (РОС) – 332 (0,43 %).

Напомним, на предыдущих выборах в 2012 году поддержку Владимиру Путину выразили 63,6 % избирателей по России.



