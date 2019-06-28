Июньские старты гребцов

1-2 июня в немецком городе Дуйсбурге на Кубке мира 2 место в заезде каноэ-двоек на дистанции 200 м занял заслуженный мастер спорта Александр Коваленко. Через неделю в Москве проходил чемпионат России по гребле в лодках «Дракон». Шесть медалей – 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые – привезли динские спортсмены. Первое и два третьих места у мастера спорта Ярослава Гладких, три вторых места у мастера спорта международного класса Екатерины Коваленко. Оба они попали в состав сборной страны и 17-21 июля примут участие в чемпионате Европы.

12-14 июня наши сильнейшие гребцы приняли участие в Кубке Краснодарского края, где проходил отбор на чемпионат России. Здесь на счету наших спортсменов 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. Все динские спортсмены, которые приняли участие в этих соревнованиях, стали победителями. Это Екатерина Коваленко, Юлия Вашина, Ярослав Гладких, Дмитрий Бирюков, Анна Началова, Денис Адодин. В результате этих трехдневных соревнований на чемпионат России попали Александр Коваленко, Екатерина Коваленко и Ярослав Гладких.

18-21 июня в Краснодаре прошло первенство края и IX летняя спартакиада учащихся Кубани. В спартакиаде учащихся динчане заняли 3 место. Три наших спортсмена отобрались на заключительный тренировочный сбор команды Краснодарского края для подготовки к финальным стартам спартакиады учащихся России. Это кандидаты в мастера спорта Данил Толоконников, Ростислав Кизилов и Илья Пономарев. Все трое стали серебряными призерами, а Данил еще выиграл заезд на 5000 м в каноэ-одиночке, Илья занял третье место в байдарке-одиночке. Также бронзовыми призерами в каноэ-двойке стали Максим Назаренко и Иван Чвертков.

В заездах в лодках «Дракон» приняли участие 10 команд. В результате упорнейшей борьбы с разрывом менее секунды наши ребята вырвали победу у первой команды г. Краснодара. За нашу команду выступали Данил Толоконников, Максим Назаренко, Иван Чвертков, Илья Моряков, Артем Канивецкий, Ростислав Кизилов, Кирилл Воротынец, Илья Пономарев, Дмитрий Курбанов, Константин Лукаш.

Все эти спортсмены являются воспитанниками заслуженного тренера России А. И. Шершнева, тренеров А. В. Белова, Р. Т. Гульмамедова и Д. В. Усок.

Юрий Чернышев