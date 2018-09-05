Из цирка в Пластуновской сбежал страус

На днях в станицу Пластуновскую приезжал воздушный цирк шапито. Казалось бы, обычное событие. Но не тут-то было. Дело в том, что по улицам появились объявления со следующим текстом: «Внимание!!! Из цирка шапито сбежал страус «Эму». Просьба вернуть за вознаграждение. Администрация цирка».

Конечно же, столь незаурядное событие вызвало интерес у местных жителей, и некоторые из них отправились на поиски вольнолюбивого животного. Тем более, даже вознаграждение обещали. Но страуса так и не нашли. Зато пошли посмотреть, что же будет интересного в шапито.

И вот интересный факт, а в вечернем представлении эта большая птица участие принимала. Как так? - спросите вы. Все оказалось очень просто — никто из цирка не сбегал. Это был просто маркетинговый ход, чтобы привлечь больше зрителей.