Из-за дождей на Кубани подтопило улицы и дороги

Второй день, с 27 ноября, в Динском районе льет дождь. Жители сообщают в «РВС» о том, что вода стоит в переулках. Такая же погода и во всем крае. Сообщается о том, что из-за дождей уже подтопило Геленджик, Архипо-Осиповку, вода зашла на придомовую территорию поселков Северского района. Там сейчас работают оперативные группы спасателей.

По сообщениям подписчиков социальных сетей, потоки воды затапливают дороги в Северском районе.

Откачивают воду с улиц Московской, Героев Разведчиков и Уральской в Краснодаре.

Синоптики обещают, что к 29-му ноября ожидается понижение температуры и снег.



