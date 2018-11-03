Из-за коров владелец Васюринского мясокомбината попадет под суд

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве за хищение 35 млн рублей, выделенных из бюджета на приобретение молочного скота.

К слушаниям дела генерального директора и совладельца ООО «Васюринский мясоперерабатывающих комбинат» приступили в Первомайском районном суде Краснодара.

По версии следствия, в 2009 году руководитель предприятия присвоил деньги, выделенные из федерального и краевого бюджетов по целевой программе «Развитие молочного и мясного скотоводства». Предполагается, что владелец комбината дал поручение подчиненным отправить в департамент сельского хозяйства Краснодарского края подложные документы о приобретении 113 голов крупного рогатого скота. В итоге сумма в 35,9 млн рублей оказалась присвоенной для личных целей.

Подсудимый вину не признает. Он находится под подпиской о невыезде.

Адвокат обвиняемого утверждает, что документы были настоящими. По версии защиты, скот был приобретен, однако содержали его на площадке мясокомбината в другом районе.