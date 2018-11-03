Из-за коров владелец Васюринского мясокомбината попадет под суд

Из-за коров владелец Васюринского мясокомбината попадет под суд
ФОТО: https://fermers.ru/sites/default/files/Korovy/kor1.jpg Коровы довели до суда

Из-за коров владелец Васюринского мясокомбината попадет под суд

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19 часов назад БюджетВасюринскаяВасюринский мясокомбинатДинской районМошенничествоНовости Динского районаПервомайский суд КраснодараСуд

Мужчине предъявлено  обвинение в мошенничестве  за хищение 35 млн рублей, выделенных из бюджета на приобретение молочного скота.

К слушаниям  дела  генерального директора и совладельца ООО «Васюринский мясоперерабатывающих комбинат»  приступили в  Первомайском  районном  суде Краснодара.

По версии следствия, в 2009 году руководитель   предприятия присвоил  деньги,  выделенные  из федерального и краевого бюджетов по целевой программе «Развитие молочного и мясного скотоводства».  Предполагается, что владелец комбината   дал поручение подчиненным   отправить  в департамент сельского хозяйства Краснодарского края подложные документы о приобретении 113 голов крупного рогатого скота.  В итоге  сумма в  35,9 млн рублей оказалась присвоенной  для личных целей.

Подсудимый вину не признает.   Он находится под подпиской о невыезде.

Адвокат  обвиняемого утверждает, что  документы были настоящими. По версии защиты, скот был приобретен, однако содержали его на площадке мясокомбината в другом районе.

Комментарии

Ааа
Ааа 2 часа назад

320000 тысяч одна корова

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