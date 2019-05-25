Из-за ливня жители Динского района остались без света

Из-за ливня жители Динского района остались без света
В Красносельском во время дождя на дорогу упало дерево.

Из-за ливня жители Динского района остались без света

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9 часов назад Газета РВСДинской районЛивень в ДинскойНовости Динского районаОтключение электричества в Динском районеРВС

25 мая на Динской район, как и обещали синоптики, обрушился ливень.   Примерно в 16.15  резко пошел дождь, порывы ветра усилились.

Жители стали сообщать в «РВС», как пережили непогоду.

Так, в Пластуновской  по улице Краснодарской потекли потоки дождевой воды. С первыми порывами ветра отключилось электричество.  Некоторые жители не могли дозвониться на «горячую линию» «Кубаньэнерго»,  связь , по их словам, обрывалась. Примерно через час свет дали.                                                                                                                  

Осталась без электричества и  часть станицы Новотитаровской.  На 17.35 25 мая  света в домах станичников все еще нет.

Перебои с электричеством зафиксированы на отдельных участках в Динской.

А в селе Красносельском во время ливня на дорогу упало дерево. Как сообщают наши подписчики, никто не пострадал, главу администрации они уведомили.

Напомним,  в  случае возникновения непредвиденных ситуаций следует звонить  по единому телефону пожарных и спасателей 01/101 или по телефону Ситуационного центра муниципального образования Динской район 8(86162)6-12-01.

Номер телефона «горячей линии» «Кубаньэнерго» - 8-800-100-15-52

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