Из-за непогоды количество ДТП в районе увеличилось. Сводка

В Динском районе из-за ухудшения погодных условий участились дорожно-транспортные происшествия. Госавтоинспекция представила сводку за прошлые выходные (16 и 17 января), а также, по запросу читателей, информацию об одной из аварий в понедельник, 18 января. Сведения публикуются по предварительным данным.

16 января в 9.40 ДТП произошло в Динской на ул. Гоголя. Водитель «Фольксвагена-Поло» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся машины «Ауди А1» и столкнулся с ней. Никто не пострадал.

В этот же день через 10 минут (в 9.50) в Васюринской на ул. Железнодорожной водитель ВАЗ-21100 сдавал задним ходом и врезался в стоящий «Ниссан-Альмера». Никто не пострадал.

В этой же станице 16 января вечером на улице Северной произошло еще одно подобное ДТП. В 17.30 водитель ТС «Джили», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с движущейся «Ладой-Приорой». Пострадавших в ДТП нет.

Это не последняя авария за прошлую субботу. В 17.00 случилась еще одна на автодороге «Краснодар – Ейск». Водитель, управляя «Шевроле», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося ТС «МАЗ-МАН» и столкнулся с ним. Никто не пострадал.

В воскресенье, 17 января, в 10.15 в Новотитаровской водитель автомобиля «Лада-Гранта» тоже не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся «Мазды-3», которая ехала в попутном направлении. При столкновении «Мазда-3» продолжила движение и столкнулась с «Рено», который ехал во встречном направлении. Пострадавших в ДТП нет.

А перед этим ночью, в 01:10 недалеко от Васюринской 31-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом ехал со стороны Краснодара в сторону Кропоткина и сбил 62-летнего пешехода (светоотражающие элементы на верхней одежде отсутствовали). Тот переходил проезжую часть дороги слева направо в неположенном месте. В результате ДТП пострадал пешеход, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ноги. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

В 12.00 этого же дня в Васюринской водитель автомобиля «Ниссан» на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Лифан», который двигался по главной дороге. Пострадавших в ДТП нет.

Почти через полтора часа (в 13.20) в Новотитаровской водитель, управляя автомобилем «МАН», при повороте направо не выбрал безопасный боковой интервал до стоящего на парковке автомобиля «КИА». Пострадавших в ДТП нет.

17 января в 17.05 в Динской «Лада-Ларгус» при движении задним ходом столкнулась с припаркованным авто «Опель-Астра». Пострадавших в ДТП нет.

Уже в 21.10 в Динской водитель ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля «Хундай», который двигался впереди в попутном направлении. Пострадавших в ДТП нет.

Жители района вчера, 18 января, также сообщили о еще одной аварии, которая произошла недалеко от трассы М-4 «Дон». По данным свидетелей, столкнулись «МАН» и бензовоз. На месте была машина скорой помощи. В ГИБДД рассказали о предварительной причине ДТП.

18 января примерно в 15.00 на 2 километре автодороги М-4 «Дон» (подъезд к Новотитаровской) водитель грузовика-бензовоза не справился с управлением и врезался в стоящее на обочине авто «МАН». После этого бензовоз отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одним авто «МАН».

«Уважаемые водители! Ухудшение погодных условий способствует увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте скоростной режим, воздержитесь от поездок без особой необходимости», – призывает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.