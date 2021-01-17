Из-за непогоды по району происходят отключения света и воды
По сообщениям энергетиков, из-за сильного ветра и налипания снега на провода частично в станицах Динской, Старомышастовской, Новотитаровской и в хуторе Карла Маркса зафиксировано отключение электроэнергии.
С отсутствием электроэнергии связано и отключение воды в этих населенных пунктах.
Как пояснили в МУП "Динскомтепло" на наш вопрос, можно ли восстановить водоснабжение с помощью запасных источников энергии, от непогоды пострадали одновременно и основные и резервные линии.
Аварийные бригады уже работают на местах.
Для информирования населения работает многоканальная горячая линия Кубаньэнерго с единым номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).
Напоминаем, что в любой экстренной ситуации также можно звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру: 112
Прогнозы на этот день и грядущую ночь по погоде неутешительные.
МЧС информирует: по данным Росгидромета 17-18 января в Краснодарском крае ожидается сильный снег, сильная метель, ветер до 29 м/с, понижение температуры до -11С.
Соблюдайте меры безопасности. Зарядите гаджеты. Запаситесь водой.
Комментарии
Опять,копец!!
МЧС всех предупредило о сильном снегопаде, кроме администрации района.
Лишь к вечеру кое-где прошла техника, завалив выезды из домов, которые мы днëм вручную откопали.
Целый день - безделие власти.
При Сталине уже кое-кого бы к стенке или в тайгу лет на 10.
Не зря они так боятся его имени и всячески стараются его замарать.