Из-за непогоды по району происходят отключения света и воды

Из-за непогоды по району происходят отключения света и воды

Из-за непогоды по району происходят отключения света и воды

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10 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районКубаньэнергоМетельНет светаНовости Динского районаНовотитаровскаяОтключение электричестваРоссетиСтаромышастовскаяХутор Карла Маркса

По сообщениям энергетиков, из-за сильного ветра и налипания снега на провода частично в станицах Динской, Старомышастовской, Новотитаровской и в хуторе Карла Маркса зафиксировано отключение электроэнергии.

С отсутствием электроэнергии связано и отключение воды в этих населенных пунктах.

Как пояснили в МУП "Динскомтепло" на наш вопрос, можно ли восстановить водоснабжение с помощью запасных источников энергии, от непогоды пострадали одновременно и основные и резервные линии.

Аварийные бригады уже работают на местах.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия Кубаньэнерго с единым номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Напоминаем, что в любой экстренной ситуации также можно звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру: 112

Прогнозы на этот день и грядущую ночь по погоде неутешительные.

МЧС информирует: по данным Росгидромета 17-18 января в Краснодарском крае ожидается сильный снег, сильная метель, ветер до 29 м/с, понижение температуры до -11С.

Соблюдайте меры безопасности. Зарядите гаджеты. Запаситесь водой.

Комментарии

Коронавирус
Коронавирус 9 часов назад

Опять,копец!!

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Динчанин
Динчанин 4 часа назад

МЧС всех предупредило о сильном снегопаде, кроме администрации района.
Лишь к вечеру кое-где прошла техника, завалив выезды из домов, которые мы днëм вручную откопали.
Целый день - безделие власти.
При Сталине уже кое-кого бы к стенке или в тайгу лет на 10.
Не зря они так боятся его имени и всячески стараются его замарать.

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