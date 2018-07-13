Из-за отсутствия электричества жители перекрыли трассу

Сегодня, 13 июля, в социальных сетях появилась информация, что измученные перебоями в подаче электричества жители перекрыли Ростовское шоссе в районе 12 километра. Они пытались привлечь внимание к своей проблеме – третьи сутки у них отключают электричество. Лишь ночью, с часу до пяти, в дома подают свет. В такую жару отсутствие электричества – проблема номер один, вот и кончилось у людей терпение. Они вышли к трассе и стали переходить дорогу по пешеходному переходу, заблокировав таким образом движение транспорта. Образовалась пробка, на место выехали сотрудники ГИБДД, прогнавшие митингующих с дороги.

Тем временем поселок Южный сегодня остался без света. Как рассказала «РВС» местная жительница Елена, электричество отключили примерно в 10 часов. Через время в кранах исчезла вода.

Как сообщает глава района Сергей Пономарев в своем "Инстаграме", причина – авария на линии электропередач. Насосы водозабора подключили к дизельным станциям, чтобы обеспечивать жителей водой. Специалисты «Кубаньэнерго» устраняют последствия аварии. Через несколько часов они планируют завершить работы и пустить ток по проводам.

Чтобы улучшить электроснабжение поселка Южного и садовых товариществ, к концу июля планируется завершить строительство ВЛ-10кВ и заменить кабельную вставку на линии. Это позволит перераспределить нагрузки на другие линии.

Энергетики работают в авральном режиме, но погода продолжает бить рекорды. При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии и воды, а также для оказания помощи в подвозе воды и другим вопросам обращайтесь по «горячим» телефонам:

- администрация Южно-Кубанского поселения 8(861)256-75-00;

- администрация Новотитаровского поселения 8(918)04-89-444;

- общественная приемная главы муниципального образования Динской район 8(86162)6-16-90.

Нельзя не отметить, что перекрытие дорог стало эффективным способом привлечь внимание властей к проблемам местных жителей. Так, 3 июля жители станицы Новокорсунской, пострадавшей от сильнейшего града, перекрывали Ейскую трассу. К ним тогда выехал губернатор со специалистами краевой администрации.