Из-за ожидаемой непогоды в Динском районе режим повышенной готовности

В Динском районе введен режим «Повышенная готовность». С 11 по 14 ноября 2018 года в связи с прогнозируемым на территории Краснодарского края ухудшением погодных условий, ожидаемым понижением температуры воздуха на 5-7 градусов до минусовых значений, осадков в виде снега и мокрого снега, усилением скорости ветра до 20-25 м/с, комиссия администрации МО Динской район по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности решением № 17 от 11 ноября 2018 года ввела на территории района режим «Повышенная готовность».

Режим повышенной готовности вступает в действие с 12.00 11 ноября 2018 года.

В связи с этим главам сельских поселений, руководителям экстренных, оперативных и дорожно-эксплуатационных служб рекомендовано определить комплекс необходимых превентивных мероприятий по недопущению чрезвычайной ситуации и минимизации ущерба, уточнить силы и средства, наличие материальных и финансовых резервов, обеспечить готовность аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад.

Уважаемые жители Динского района! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в Ситуационный центр муниципального образования Динской район по телефонам 8(86162)6-12-01, 8(86162)6-12-51 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112 (набор по стационарному и мобильному телефонам).