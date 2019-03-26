Из-за повреждений здания Динской суд не работает

Как сообщается на официальном сайте ведомства, «в связи с повреждениями несущих конструкций здания посещение и прием граждан временно прекращен до выяснения причин».

Напомним, вчера, 25 марта, примерно в 12 часов дня во время заседания в зале на пятом этаже стала вздыматься плитка на полу, «как будто под ней было какое-то движение». Всех людей, находившихся в здании, эвакуировали, на месте работали сотрудники полиции и МЧС.

Сегодня, 26 марта, вход на территорию суда закрыт. Посетителей встречает объявление: «Динской суд временно не работает. О дате судебных заседаний будет сообщено дополнительно».

Стационарные телефоны не отвечают.

Как удалось узнать «РВС», в здании будут проводить строительную экспертизу, чтобы выявить степень повреждений.