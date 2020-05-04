Из-за ремонта монумента в Динской на одну ночь потушили Вечный огонь

Динчанка, проходя вечером мимо Мемориального комплекса в станице Динской, заметила, что не горит Вечный огонь. Она поинтересовалась у “РВС”, с чем это связано.

Глава администрации Динского сельского поселения Виталий Литвинов объяснил журналисту, что сейчас проводятся ремонтные работы монумента "Скорбящая Мать".

Сняли старую плитку, подготовили поверхность, положили новую.

Кроме того, покрасили саму звезду.

Из-за этих работ Вечный огонь был выключен на одну ночь.

Ремонт уже практически закончился. Он был проведен в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.