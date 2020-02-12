Из-за сильного ветра в Динской на мужчину упал временный дорожный знак

В “РВС” прислали фотографию, где около парка на Красной в Динской мужчине на голову свалился временный дорожный знак.

За подробностями журналист обратилась в подрядную организацию, которая занимается реконструкцией центральной улицы. Там рассказали, что знак упал в результате сильного порыва ветра:

“Не выдержала конструкция, которая его удерживает. Все знаки сварены на крестовинах, укреплены каменными бордюрами и привязаны к существующим опорным стойкам, но из-за чрезмерного ветра одна из стоек упала”.

Как рассказал очевидец, пострадавший в тот момент стоял возле киоска.

“Прогноз мы знаем, сейчас максимально укрепляем стойки, дополнительно привозим бордюры. Вообще, стараемся приложить все усилия, чтобы скорее убрать временные знаки и установить стационарные. Уже этим занимаемся, начали с Гоголя”, – прокомментировали в организации.

Мужчине, по их словам, была оказана первая помощь, после чего он самостоятельно поехал обследоваться в больницу.