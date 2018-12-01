Из-за снегопада на кубанских трассах застряли более 700 машин

Снежные заносы на трассах парализовали движение автотранспорта. Наиболее глобальных заторов было 9 — в них застряли более 700 машин. Со вчерашнего дня туда направлены силы и средства РСЧС, экстренно развернута система антикризисного управления.

В пяти местах пришлось распилить межполосные разделители, чтобы восстановить движение.

8 стационарных пунктов временного размещения создали для водителей и пассажиров. В них находятся 245 человек, из них 89 - дети. Работают пять мобильных пунктов обогрева.

Как сообщает «Живая Кубань», для проведения спасательных и эвакуационных работ в местах затора была задействована группировка РСЧС общей численностью 482 человека и 224 единицы техники, в том числе от МЧС 103 человек и 39 единиц техники.

На местах работают 3 снегоболотохода, 7 снегоходов и 27 автомобилей повышенной проходимости. О возможности проезда по дорогам водителей информируют по каналам радиосвязи.

Как уже писала «РВС», непогода в Динском районе вчера отрезала поселок Украинский от цивилизации. На рассчистку дороги к нему была направлена спецтехника.

Кроме снежных заторов на дорогах, непогода принесла и другие проблемы для местных жителей: