Из-за снегопада поселок Украинский отрезан от мира

Жители поселка Украинского массово жалуются на то, что дорогу от станицы Пластуновской к ним в поселок не чистят от снега. Снегопад, начавшийся 28 ноября ночью, парализовал движение транспорта.

Огромная пробка растянулась по дороге с вечера 29 ноября.

«Более трех с половиной часов мы проезжали несколько километров. Дорога вся в снегу, никто ее не чистил, ничем не посыпали. Машины увязали в снежной каше, тут же им помогали выбраться своими силами», – написал в «РВС» житель поселка.





Утром 30 ноября ситуация не изменилась.

«Дорога вся в снегу, в кюветах – машины. Прошла снегоуборочная техника, ехал прямо за этой машиной: да, она отбрасывает снег на обочину, но ничем дорогу не посыпают. Толку от такой расчистки!»





Жители, кое-как добравшиеся утром 30 ноября на работу в Пластуновскую и Динскую, пишут в «РВС» о том, что если не почистят дорогу, вечером они просто не смогут вернуться домой.

«Приехала в Украинский к маме, надо возвращаться домой в Ленинградскую, а выехать не могу. Когда почистят дорогу?»

«По дороге в Украинский сугробы намело, машины, которые прорываются по этой дороге, несёт друг на друга, много в кювете валяется. Из Пластуновской везут деток к нам детский сад, но проехать просто невозможно. Живем как в первобытные времена».

«Вчера, 29 ноября, на обочине оказались не только машины, но и автобус. Куда смотрят власти?»

Главная беда этой дороги – переметы. Из-за сильного ветра снег несет с полей. По сообщениям очевидцев, снегоуборочная машина тоже попала в снежный плен: застряла в кювете и не может выехать.

Дорога на Украинский - регионального значения, содержание и обслуживание ее — задача края. Как стало известно «РВС», с утра на место выехал глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов. В Динской собирают совещание ответственных служб и ведомств по безопасности дорог.



