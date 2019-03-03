Из-за состояния дорог 11 человек погибли в ДТП в Динском районе

По итогам 2018 года из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети произошло 78 аварий, в которых 11 человек погибли и 89 человек получили ранения.

На дорогах местного значения зарегистрировано 41 такое ДТП или 52,5%, на дорогах федерального и регионального значения совершено 37 таких ДТП или 47,4%.

Наиболее часто в местах совершения ДТП фиксировались следующие недостатки транспортно-эксплуатационного состояния:

отсутствие тротуаров 48 фактов;

неудовлетворительное состояние обочин 18 фактов;

отсутствие освещения 17 фактов;

отсутствие либо плохая различимость горизонтальной разметки 13 фактов;

плохая видимость или неправильное применение дорожных знаков 9 фактов.

На дорогах сельских администраций причины, сопутствующие совершению ДТП фиксировались:

в станице Новотитаровской 14 раз;

в Динской — 9 раз;

в Васюринской — 7 раз;

в поселке Агроном — 4 раза;

по 2 раза в станицах Нововеличковской, Старомышастовской и в поселке Южном;

1 раз — в станице Пластуновской.

В 2018 году сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району выдано 182 предписания, из которых 141 — юридическим лицам.

Составлено 144 административных материала, в том числе:

95 административных материалов по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение улиц и дорог, других дорожных сооружений);

37 административных материалов по ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации и ремонта улиц и дорог) из которых 3 в отношении юридических лиц, 6 административных материалов по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания или представления) из которых 1 в отношении юридического лица;

1 административный материал по ст. 5.43 КоАП РФ (невыделенные на стоянках автотранспорта специальных мест предусмотренных для транспортных средств инвалидов);

1 административный материал по ст. 14.37 (установка рекламных конструкций с нарушением требований нормативной документации).

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Динского района в органы управления дорогами федерального и регионального значения, а также в органы местного самоуправления направлено 96 информаций по установке знаков, своевременному обновлению горизонтальной дорожной разметки, установке камер фото,- видеофиксации нарушений ПДД, светофоров, искусственных неровностей, устройству искусственного освещения.