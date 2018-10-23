«Из-за употребления дурмана подросток впал в кому»

«Двое суток он находился в реанимации. В 2017 году 11-летний ребенок после употребления алкоголя 3 дня пробыл в реанимации.

Двое подростков за этот год погибли в ДТП в Динском районе. Оба они были пассажирами мопедов. В 2017-м двое несовершеннолетних совершили самоубийство», - именно такие ужасающие факты приводил в качестве примеров начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Динскому району майор полиции Алексей Фетисов в беседе с учениками 7-11 классов третьей школы.

Он рассказал подрастающему поколению, что очень важно соблюдать законы и правила. Так, например, если человек совершил преступление и был судим, то это отразится не только на его судьбе, но и на членах семьи. 3 поколения назад и вперед попадают под эту «тень». Так, например, если кто-то из ваших родственников был судим за тяжкое преступление, то вас не возьмут служить в «элитные» войска, в полицию, на государственную службу и т. д.

«Всегда нужно думать, прежде чем делать», - заявил Алексей Фетисов.

Обсуждали также «группы смерти», которые являются повышенной опасностью в наше время. Представитель правоохранительных органов призвал всех быть бдительными и сообщать о детях, которые могут быть участниками таких групп.

Так, в 2017 году 13-летний подросток повесился. Два раза его спасали, а на третий не удалось. Хотя многие из окружения погибшего знали о том, что он состоит в «группе смерти».

За 2018 год зафиксировано 18 самовольных уходов из дома несовершеннолетних. Чаще это делают девочки. Иногда подростков возвращали вообще из других регионов России.

Также поднимали тему воровства. Как стало ясно из рассказа, в Динском районе украдены 4 велосипеда. Три из них — в третьей школе.

Перед учениками выступила член общественного совета при ОМВД России по Динскому району подполковник милиции в отставке Галина Михайличенко.

Она рассказала, что трагедия в Керчи стала показательной — дети в наше время просто безразличны друг к другу.

В районе очень много случаев, когда «красотки» гнобят девушек, которые не похожи на них, беднее. «Могут побить или затравить. «С этой беднотой нам не стоит дружить», - так думают те, чьи родители живут богаче и могут себе позволить больше», - негодует Галина Михайличенко.

Нельзя быть бессердечными. Нужно помогать друг другу, а не гнобить тех, у кого жизнь беднее.

Еще одна проблема — подростков «подсаживают» на наркотики, подсыпая их в спиртные напитки. Поэтому очень важно школьникам не употреблять алкоголь.

«За каждое совершенное вами правонарушение расплачиваться также будут ваши семьи, ведь все это сказывается и на них», - говорит член общественного совета при ОМВД России по Динскому району.