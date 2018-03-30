Из-за взрыва бытового газа на территории храма пострадала женщина
Сегодня, 30 марта, около 6 утра в станице Васюринской в хозпристройке к храму Успения Пресвятой Богородицы произошел серьезный хлопок газа, из-за которого в помещении лопнули стекла в окнах и сорвало крышу.
Как стало известно, 29 марта настоятель храма поменял в этой пристройке газовый баллон. Пожилая женщина готовила блины и забыла выключить газ, из-за чего произошел хлопок. В результате происшествия женщине обожгло руки, ее на экипаже скорой помощи доставили в Динскую ЦРБ.
Как сообщили в медучреждении, в данный момент жизни пациентки ничего не угрожает.
Эксперты напоминают, что любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без необходимых разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов запрещены. Все виды работ, связанные с газоснабжением, в том числе заправка баллонов, должны выполняться только специализированными организациями!
Комментарии
Ну чо, дурачьё? Помог им бог? Нееееее... Потому как бог еврейский!
И как обычно какую-то ерунду пронес горбунков и рад...как мало человеку для счастья надо.
А чём ерунда? Что вера иудейская? Что бог иудей? Что РУССКИЕ поклоняются евреям и празднуют ЕВРЕЙСКИЕ праздники и даты? Что Медведев - Менахем Ааронович Мендель и имеет двойное гражданство: единственный на таком посту?
В чём ерунда, остолоп?