Из-за взрыва бытового газа на территории храма пострадала женщина

Сегодня, 30 марта, около 6 утра в станице Васюринской в хозпристройке к храму Успения Пресвятой Богородицы произошел серьезный хлопок газа, из-за которого в помещении лопнули стекла в окнах и сорвало крышу.

Как стало известно, 29 марта настоятель храма поменял в этой пристройке газовый баллон. Пожилая женщина готовила блины и забыла выключить газ, из-за чего произошел хлопок. В результате происшествия женщине обожгло руки, ее на экипаже скорой помощи доставили в Динскую ЦРБ.

Как сообщили в медучреждении, в данный момент жизни пациентки ничего не угрожает.

Эксперты напоминают, что любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без необходимых разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов запрещены. Все виды работ, связанные с газоснабжением, в том числе заправка баллонов, должны выполняться только специализированными организациями!