Изменения при получении пропуска. Какие фирмы вновь смогут работать?

Постановлением администрации муниципального образования Динской район от 13 апреля 2020 года № 543 изменен порядок выдачи пропусков на транспортные средства и специальных пропускаов (зеленого цвета) на территории Динского района для передвижения в его границах на период действия ограничительных мероприятий (карантина).

Так, спецпропуска и пропуска на транспортное средство для передвижения в границах Динского района выдаются согласно заявлению по форме с обоснованием необходимости их получения и приложением документов, подтверждающих указанную необходимость , которое подается в администрацию муниципального образования Динской район.

Такое заявление вправе подать лица, проживающие (находящиеся) на территории муниципального образования Динской район, с целью следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы, в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки), которая связана с передвижением в границах одного муниципального образования и допустима в соответствии с указом Президента*, не приостановлена постановлением губернатора Краснодарского края**.

Заявление о выдаче пропуска направляется в администрацию муниципального образования Динской район электронной почтой dinskaya@mo.krasnodar.ru, где его рассматривают в течение 30 дней со дня поступления с приложением документов, обосновывающих необходимость получения пропуска.

Заявления о выдаче пропуска лиц, получивших пропуска до 12 апреля 2020 года, не рассматриваются.

Выдача специального пропуска не требуется:

владельцу автомобильного транспортного средства, на который получен соответствующий пропуск (лицу, управляющему автомобильным транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей);

лицам, получившим соответствующие пропуска красного цвета;

лицам, осуществляющим перемещение в границах муниципального образования Динской район на легковом автомобильном транспорте, владельцами которых они являются, включая пассажиров, в случае их личной или семейной необходимости, в иных исключительных и неотложных случаях в период с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Выданные до 12 апреля 2020 года в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края*** и настоящим порядком пропуска сохраняют свое действие.





С 20 апреля постановлением главы администрации Краснодарского края**** разрешена деятельность некоторых организаций и предприятий

организаций, оказывающих скорую ветеринарную помощь животным (при условии оказания такой помощи по предварительной записи);

организаций, осуществляющих хранение и использование учетно-технической документации государственного технического учета и технической инвентаризации;

организаций, предоставляющих ритуальные услуги;

организаций, предоставляющих услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации зданий, промышленного оборудования;

организаций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг (выполнению работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (деятельность по предоставлению микрозаймов субъектам МСП, деятельность по предоставлению поручительств субъектам МСП);

организаций, предоставляющих поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, финансовым обеспечением которой являются средства краевого бюджета;

организаций, осуществляющих розничную торговлю похоронными принадлежностями;

организаций, оказывающих населению услуги по стирке и химической чистке изделий, ремонту одежды и обуви, ремонту бытовой, компьютерной техники, сотовых (мобильных) телефонов;

организаций, осуществляющих деятельность по производству мебели;

организаций, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки;

организаций, осуществляющих производство текстильных изделий, одежды;

организаций, осуществляющих производство обуви;

организаций, осуществляющих розничную торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

организаций, осуществляющих ремонт оборудования;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, созданных в форме государственных учреждений.

В Динском районе также действуют и выдаются спецпропуска на транспорт красного цвета для передвижения по Краснодарскому краю.

Для всех жителей и гостей на территории региона с 31 марта по 30 апреля 2020 года включительно действует режим карантина.

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться на круглосуточную горячую линию 8 (86162) 6-12-51.













*Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».





**Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».





***Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края».





****Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 (в редакции постановления № 235 от 17 апреля 2020 года).