Изменились требования к автобусам, перевозящим детей

Министерство внутренних дел Российской Федерации информирует о постановлении правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 456 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177» в части применения требований к году выпуска автобуса.

Требования об использовании для организованной перевозки группы детей автобуса, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, теперь будут применяться поэтапно в зависимости от категорий автобусов и регионов, по которым проходят маршруты перевозок.

На первом этапе требования к году выпуска автобусов применяется для перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге (с 1 июля 2018 г. – к автобусам категории М2, с 1 октября 2018 г. – к автобусам категории М3), в последующем – для перевозок групп детей и по иным маршрутам (с 1 апреля 2019 г. – к автобусам категории М2, с 1 октября 2019 г. – к автобусам категории М3).

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району