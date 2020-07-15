Изменился принцип предоставления участков многодетным

На Кубани изменен принцип предоставления земель многодетным семьям с тремя и более детьми. Кроме того, теперь многодетные смогут получать участок в любом сельском населенном пункте без приязки к прописке.

По инициативе губернатора соответствующие изменения внесли в краевой закон. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, 1 июня на встрече с Вениамином Кондратьевым многодетные семье просили его изменить подход к предоставлению участков.

Изменения оперативно рассмотрели и поддержали в депутатском корпусе. Теперь землю будут выделять по более простым правилам. Кроме того, участок можно будет получить в собственность сразу и распоряжаться им на свое усмотрение.

Как отметил губернатор, основная задача – обеспечить не землей, а жильем. Раньше с участками, которые выделялись семьям, ничего нельзя было сделать, после изменений семья сможет продать землю и приобрестии дом или квартиру. Те же семьи, а их 16,5 тысячи, которые за 10 лет получили в аренду участки, смогут переоформить их в собственность.