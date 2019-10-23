Изменился список заболеваний, дающий право инвалидам на жилье

Инвалиды, которые страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, могут получить жилье по договору соцнайма общей площадью, превышающей норму предоставления на 1 человека (но не более чем в 2 раза). Минздрав уточнил перечень таких заболеваний.

К ним относятся, например, хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.

«Более подробная информация содержится в приказе Министерства здравоохранения РФ от 5 сентября 2019 г. № 728н "О внесении изменения в перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 991н"», – отметил старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов.