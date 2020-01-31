Изумрудные вонючие каналы Краснодарской – кто «гадит» в воду?

Водные каналы на улице Краснодарской точно не являются местной достопримечательностью – Венеции там не получится. Однако, как рассказывают старожилы, еще десять лет назад в них плескались утки, квакали лягушки и плавали рыбы, что само собой является признаком чистоты окружающей среды.

Но с 2014 года каналы как-то запустили, они стали загрязняться, особенно ушлые люди принялись сливать в воду нечистоты и прочий мусор. Обострилась ситуация не так давно. В редакцию, наверняка не сговариваясь, обратились сразу несколько жителей Краснодарской и близлежащих улиц. Они посетовали на то, что каналы превратились в самодельный отстойник – туда сливают всякую гадость все кому ни попадя. Прикрепили также фотографии с машинами, которые подозрительно похожи на ассенизаторы: они спускают шланги в канал и выливают содержимое цистерны. Особенно активно этим пользуются частные предприятия, которые расположены в непосредственной близости с каналом.









Журналист «РВС» выехал на место, чтобы осмотреть масштабы бедствия. На Краснодарской перед глазами предстает довольно интересная картина: все каналы, идущие параллельно предприятиям, заполнены мутной изумрудной жидкостью. На улице стоит резкий душок типичного сельского септика. Один из местных жителей проводил журналиста до конца Краснодарской, где указал на начало каналов, проходящее между дорогой. Он сказал, что иногда ночью здесь журчит вода, явно какое-то предприятие делает слив отходов. Кто это делает – непонятно.





«РВС» уже интересовалась у администрации проблемой каналов на Краснодарской. Там ответили: «Администрацией Динского сельского поселения Динского района направлено письмо в управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея о рассмотрении вопроса по организации и проведении проверки по факту слива веществ в канал на ул. Краснодарской в станице Динской».