Известна динамика доходов в бюджеты сельских поселений за 9 месяцев
Глава Динского района Евгений Пергун в своем личном аккаунте Инстаграм опубликовал динамику поступлений доходов в бюджеты сельский поселений за 9 месяцев 2019 года. Результаты:
Васюринское сельское поселение — 31,1 млн. руб (134%);
Динское сельское поселение — 88,2 млн. руб (104%);
Красносельское сельское поселение — 3,6 млн. руб (80%);
Мичуринское сельское поселение — 14,6 млн. руб (102%);
Нововеличковское сельское поселение — 21 млн. руб (94%);
Новотитаровское сельское поселение — 48,7 млн. руб (117%);
Первореченское сельское поселение — 7,2 млн. руб (132%);
Пластуновское сельское поселение — 20,3 млн. руб (106%);
Старомышастовское сельское поселение — 14,1 млн. руб (86%);
Южно-Кубанское сельское поселение — 20,1 млн. руб (93%).
Районный бюджет — 572,3 млн. руб. По сравнению с 2018 на 42,2 млн. рублей (105%) больше.
Всего в бюджеты сельских поселений поступило 268 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов.
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