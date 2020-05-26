Известны даты проведения ЕГЭ
Вчера, 25 мая, поздно вечером стало известно, что ЕГЭ снова перенесли на более поздние сроки. Напомним, до этого первые экзамены должны были начаться уже 29 июня.
Принято решение в этот день и 30 числа провести пока пробные. Они пройдут без школьников, чтобы проверить соблюдение предписаний Роспотребнадзора.
Сдача основных экзаменов начнется с 3 июля.
График составили следующим образом.
- 3 июля – география, литература, информатика.
- 6 и 7 июля – русский язык.
- 10 июля – профильная математика.
- 13 июля – история, физика.
- 16 июля – обществознание, химия.
- 20 июля – биология, иностранный язык (письменная часть).
- 22 и 23 июля – иностранный язык (устная часть).
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